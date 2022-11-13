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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Реймс
Монпелье - Реймс: обзор матча 13 ноября 2022
Монпелье
13.11.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 15 тур
1 : 1
Завершен
Реймс
90+1'
С. Делайе
87'
М. Манетси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монпелье - Реймс
ГОЛ! 1:1!
С. Делайе
90'
+1
Замена
С. Делайе
️️️️
М. Эстеве
89'
87'
ГОЛ! 0:1!
М. Манетси
Пас отдал
М. ван Берген
83'
Замена
Б. Локо
️️️️
Т. де Смет
78'
Замена
Т. Фоке
️️️️
И. Диаките
78'
Замена
М. ван Берген
️️️️
А. Зенели
Замена
В. Жермен
️️️️
С. Мавидиди
77'
72'
Желтая карточка
Й. Каюсте
Замена
Ф. Мауасса
️️️️
А. Суке
66'
Замена
А. Норден
️️️️
Т. Саванье
65'
58'
Замена
Ф. Балогун
️️️️
Н. Хольм
58'
Замена
М. Манетси
️️️️
К. Думбия
Желтая карточка
Л. Леруа
40'
Желтая карточка
А. Суке
27'
24'
Желтая карточка
Й. Диуф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
3
Максим Эстеве
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
5
Азор Матусива
ОП
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
11
Камори Думбия
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Монпелье
21
Бингуру Камара
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
8
Халил Фаяд
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Реймс
1
Патрик Пенц
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
95
Шейк Кейта
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
99
Рафик Гитан
АП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
4-4-2
1
Омлин
2
Суке
6
Жульен
31
Коцца
77
Сако
4
Ферри
27
Леруа
10
Саванье
3
Эстеве
11
Ваи
45
Мавидиди
4-2-3-1
23
Диуф
2
Диаките
12
Агбаду
5
Абдельхамид
28
де Смет
5
Матусива
2
Каюсте
10
Ито
11
Думбия
9
Зенели
29
Хольм
2
Суке
27
Мауасса
27
Мауасса
2
Суке
3
Эстеве
19
Делайе
19
Делайе
3
Эстеве
10
Саванье
70
Норден
70
Норден
10
Саванье
45
Мавидиди
98
Жермен
98
Жермен
45
Мавидиди
28
де Смет
2
Локо
2
Локо
28
де Смет
2
Диаките
25
Фоке
25
Фоке
2
Диаките
11
Думбия
5
Манетси
5
Манетси
11
Думбия
9
Зенели
7
ван Берген
7
ван Берген
9
Зенели
29
Хольм
9
Балогун
9
Балогун
29
Хольм
Остались в запасе
Монпелье
Реймс
21
Бингуру Камара
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
8
Халил Фаяд
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
1
Патрик Пенц
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
99
Рафик Гитан
АП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
8
Халил Фаяд
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Остались в запасе
1
Патрик Пенц
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
99
Рафик Гитан
АП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Монпелье - Реймс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
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