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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Монпелье
Реймс - Монпелье: обзор матча 19 октября 2019
Реймс
19.10.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 10 тур
1 : 0
Завершен
Монпелье
2'
Ю. Абдельхамид
2'
Ю. Абдельхамид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Монпелье
Желтая карточка
А. Ромао
83'
Желтая карточка
А. Ромао
83'
Замена
️️️️
А. Камара
78'
78'
Замена
️️️️
П. Шкулетич
Замена
️️️️
А. Донис
68'
64'
Замена
️️️️
Т. Саванье
42'
Замена
️️️️
С. Камара
ГОЛ! 2:0!
Ю. Абдельхамид
Пас отдал
М. Кафаро
2'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Абдельхамид
Пас отдал
М. Кафаро
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
15
Алексис Ромао
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
Монпелье
28
Херонимо Рульи
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
Реймс
16
Николя Леметр
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
10
Тежи Саванье
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
3-1-1
1
Райкович
33
Конан
5
Абдельхамид
21
Дисаси
7
Шавалерен
15
Ромао
4-1-1
28
Рульи
4
Хилтон
31
Коцца
3
Мендеш
8
Ойонго
4
Ферри
91
Мойе
11
Камара
11
Камара
22
Донис
22
Донис
10
Саванье
10
Саванье
32
Шкулетич
32
Шкулетич
19
Камара
19
Камара
Остались в запасе
Реймс
Монпелье
16
Николя Леметр
ВР
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
10
Жуниор Самбья
ПЗ
23
Михайло Ристич
ЛЗ
16
Димитри Берто
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
Остались в запасе
16
Николя Леметр
ВР
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Остались в запасе
10
Жуниор Самбья
ПЗ
23
Михайло Ристич
ЛЗ
16
Димитри Берто
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Реймс - Монпелье
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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