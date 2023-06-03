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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Монпелье
Реймс - Монпелье: обзор матча 03 июня 2023
Реймс
03.06.2023, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
1 : 3
Завершен
Монпелье
28'
Ф. Балогун
54'
Э. Ваи
59'
А. Норден
76'
Э. Ваи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реймс - Монпелье
Замена
К. Сирхейс
️️️️
А. Матусива
89'
81'
Замена
Т. Варгас
️️️️
Т. Сент-Люс
81'
Замена
В. Жермен
️️️️
Э. Ваи
Замена
В. Атангана
️️️️
Ш. Кейта
77'
Замена
М. Буси
️️️️
Т. Фоке
77'
Замена
К. Думбия
️️️️
Й. Каюсте
77'
76'
ГОЛ! 1:3!
Э. Ваи
Замена
М. Диахон
️️️️
А. Флипс
71'
66'
Желтая карточка
А. Норден
64'
Замена
С. Мавидиди
️️️️
Ф. Мауасса
64'
Замена
Д. Ферри
️️️️
Л. Леруа
59'
ГОЛ! 1:2!
А. Норден
54'
ГОЛ! 1:1!
Э. Ваи
Пас отдал
Т. Саванье
44'
Желтая карточка
Л. Леруа
ГОЛ! 1:0!
Ф. Балогун
Пас отдал
Т. Фоке
28'
Желтая карточка
Ю. Абдельхамид
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
95
Шейк Кейта
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
5
Азор Матусива
ОП
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
10
Дзюня Ито
ПВ
70
Алексис Флипс
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
27
Файто Мауасса
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
3
Максим Эстеве
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
11
Элье Ваи
ЦФ
Реймс
40
Florent Duparchy
ВР
27
Fallou Fall
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
30
Дьон Лопи
ОП
6
Валентен Атангана
ЦП
67
Мамаду Диахон
ЦП
11
Камори Думбия
АП
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Монпелье
21
Бингуру Камара
ВР
90
Энцо Чато
ЦЗ
2
Тибо Варгас
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
22
Аксель Геген
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
4-3-2-1
23
Диуф
28
де Смет
95
Кейта
5
Абдельхамид
25
Фоке
5
Матусива
2
Каюсте
5
Манетси
10
Ито
70
Флипс
9
Балогун
4-1-3-1-1
23
Леком
77
Сако
17
Сент-Люс
6
Жульен
27
Мауасса
13
Шотар
3
Эстеве
27
Леруа
10
Саванье
70
Норден
11
Ваи
25
Фоке
44
Буси
44
Буси
25
Фоке
95
Кейта
6
Атангана
6
Атангана
95
Кейта
70
Флипс
67
Диахон
67
Диахон
70
Флипс
2
Каюсте
11
Думбия
11
Думбия
2
Каюсте
5
Матусива
14
Сирхейс
14
Сирхейс
5
Матусива
17
Сент-Люс
2
Варгас
2
Варгас
17
Сент-Люс
27
Леруа
4
Ферри
4
Ферри
27
Леруа
11
Ваи
98
Жермен
98
Жермен
11
Ваи
27
Мауасса
45
Мавидиди
45
Мавидиди
27
Мауасса
Остались в запасе
Реймс
Монпелье
40
Florent Duparchy
ВР
27
Fallou Fall
ЦЗ
30
Дьон Лопи
ОП
9
Арбер Зенели
ЛВ
Главный тренер
Уилл Стилл
21
Бингуру Камара
ВР
90
Энцо Чато
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
22
Аксель Геген
ПВ
Остались в запасе
40
Florent Duparchy
ВР
27
Fallou Fall
ЦЗ
30
Дьон Лопи
ОП
9
Арбер Зенели
ЛВ
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
90
Энцо Чато
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
22
Аксель Геген
ПВ
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Реймс - Монпелье
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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