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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Реймс
Монпелье - Реймс: обзор матча 25 октября 2020
Монпелье
25.10.2020, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 8 тур
0 : 4
Завершен
Реймс
9'
Б. Диа (П)
13'
Б. Диа
31'
Н. Мбюкю
56'
Б. Диа (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Реймс
83'
Замена
Д. Марешич
️️️️
М. Манетси
Замена
Ю. Ил-Лок
️️️️
Г. Лаборд
80'
78'
Замена
Ф. Дукуре
️️️️
Т. де Смет
78'
Замена
М. Думбия
️️️️
М. Кафаро
Замена
С. Мавидиди
️️️️
А. Делор
61'
Замена
К. Долли
️️️️
Ф. Мойе
60'
56'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
Б. Диа
Желтая карточка
А. Ойонго
55'
Замена
Д. Ферри
️️️️
Ж. Шотар
46'
Замена
Д. Берто
️️️️
Й. Омлин
46'
Красная карточка
Д. Ле Таллек
42'
31'
ГОЛ! 0:3!
Н. Мбюкю
Пас отдал
К. Сирхейс
13'
ГОЛ! 0:2!
Б. Диа
Пас отдал
М. Кафаро
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Диа
Красная карточка
В. Хилтон
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
91
Флоран Мойе
АП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
23
Валон Бериша
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
14
Кай Сирхейс
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
20
Киган Долли
ЛВ
26
Сами Бенчама
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Мухамаду Драмме
ОП
22
Уго Экитике
ПВ
35
Moise Sakava
ЦФ
3-4-1-2
1
Омлин
3
Конгре
31
Коцца
4
Хилтон
8
Ойонго
13
Шотар
6
Ле Таллек
2
Суке
91
Мойе
9
Делор
9
Лаборд
4-1-1-2-2
1
Райкович
25
Фоке
4
Фас
5
Абдельхамид
28
де Смет
5
Манетси
23
Бериша
20
Кафаро
11
Мбюкю
22
Диа
14
Сирхейс
9
Лаборд
73
Юн Ил-Лок
73
Юн Ил-Лок
9
Лаборд
91
Мойе
20
Долли
20
Долли
91
Мойе
1
Омлин
16
Берто
16
Берто
1
Омлин
13
Шотар
4
Ферри
4
Ферри
13
Шотар
9
Делор
45
Мавидиди
45
Мавидиди
9
Делор
28
де Смет
13
Дукуре
13
Дукуре
28
де Смет
5
Манетси
15
Марешич
15
Марешич
5
Манетси
20
Кафаро
7
Думбия
7
Думбия
20
Кафаро
Остались в запасе
Монпелье
Реймс
10
Жуниор Самбья
ПЗ
26
Сами Бенчама
ЦП
5
Клеман Видаль
ЦЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
7
Мухамаду Драмме
ОП
22
Уго Экитике
ПВ
35
Moise Sakava
ЦФ
23
Йехван Диуф
ВР
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
10
Жуниор Самбья
ПЗ
26
Сами Бенчама
ЦП
5
Клеман Видаль
ЦЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
7
Мухамаду Драмме
ОП
22
Уго Экитике
ПВ
35
Moise Sakava
ЦФ
23
Йехван Диуф
ВР
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Монпелье - Реймс
1
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
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