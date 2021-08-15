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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Монпелье
Реймс - Монпелье: обзор матча 15 августа 2021
Реймс
15.08.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 2 тур
3 : 3
Завершен
Монпелье
7'
М. Кассама
26'
М. Кассама
83'
И. Кеббаль
5'
Н. Коцца
38'
А. Делор
43'
Г. Лаборд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Монпелье
90'
Замена
М. Ристич
️️️️
Т. Саванье
ГОЛ! 3:3!
И. Кеббаль
83'
79'
Замена
Б. Макуана
️️️️
Г. Лаборд
74'
Замена
Л. Леруа
️️️️
Ф. Мойе
73'
Замена
А. Суке
️️️️
Ж. Самбья
Замена
К. Сирхейс
️️️️
У. Экитике
70'
Замена
В. Бериша
️️️️
М. Кассама
70'
Замена
М. Манетси
️️️️
Н. Мбюкю
55'
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
М. Кафаро
55'
Замена
И. Кеббаль
️️️️
Б. Локо
54'
Желтая карточка
Б. Локо
49'
46'
Замена
М. Эстеве
️️️️
Э. Ваи
43'
ГОЛ! 2:3!
Г. Лаборд
38'
ГОЛ! 2:2!
А. Делор
Пас отдал
Ф. Мойе
Желтая карточка
М. Кафаро
32'
ГОЛ! 2:1!
М. Кассама
26'
25'
Желтая карточка
Тулер
ГОЛ! 1:1!
М. Кассама
Пас отдал
У. Экитике
7'
5'
ГОЛ! 0:1!
Н. Коцца
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
22
Уго Экитике
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
11
Элье Ваи
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
13
Фоде Дукуре
ПЗ
30
Дьон Лопи
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
10
Илан Кеббаль
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
70
Алексис Флипс
ПВ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Монпелье
1
Матис Карвальо
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
2
Арно Суке
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
27
Лео Леруа
ЦП
3
Максим Эстеве
ЦП
2
Бени Макуана
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Райкович
4
Фас
5
Абдельхамид
55
Гравийон
2
Локо
7
Шавалерен
25
Фоке
8
Кассама
11
Мбюкю
20
Кафаро
22
Экитике
4-2-1-3
16
Берто
10
Самбья
12
Сахо
3
Тулер
31
Коцца
4
Ферри
10
Саванье
91
Мойе
9
Делор
9
Лаборд
11
Ваи
11
Мбюкю
5
Манетси
5
Манетси
11
Мбюкю
2
Локо
10
Кеббаль
10
Кеббаль
2
Локо
8
Кассама
23
Бериша
23
Бериша
8
Кассама
20
Кафаро
19
Туре
19
Туре
20
Кафаро
22
Экитике
14
Сирхейс
14
Сирхейс
22
Экитике
10
Саванье
23
Ристич
23
Ристич
10
Саванье
10
Самбья
2
Суке
2
Суке
10
Самбья
91
Мойе
27
Леруа
27
Леруа
91
Мойе
11
Ваи
3
Эстеве
3
Эстеве
11
Ваи
9
Лаборд
2
Макуана
2
Макуана
9
Лаборд
Остались в запасе
Реймс
Монпелье
23
Йехван Диуф
ВР
13
Фоде Дукуре
ПЗ
30
Дьон Лопи
ОП
70
Алексис Флипс
ПВ
Главный тренер
Давид Гуйон
1
Матис Карвальо
ВР
13
Жорис Шотар
ОП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Остались в запасе
23
Йехван Диуф
ВР
13
Фоде Дукуре
ПЗ
30
Дьон Лопи
ОП
70
Алексис Флипс
ПВ
Остались в запасе
1
Матис Карвальо
ВР
13
Жорис Шотар
ОП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Реймс - Монпелье
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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