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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Реймс
Монпелье - Реймс: обзор матча 21 ноября 2015
Монпелье
21.11.2015, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 14 тур
3 : 1
Завершен
Реймс
21'
М. Ятабаре
69'
С. Камара
84'
Б. Дабо
12'
Э. Вебер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Реймс
Замена
М. Депланье
️️️️
Р. Будебуз
86'
ГОЛ! 3:1!
Б. Дабо
Пас отдал
Р. Будебуз
84'
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
77'
73'
Замена
О. Фортеш
️️️️
Э. Дево
Замена
М. Сансон
️️️️
Д. Руссийон
73'
ГОЛ! 2:1!
С. Камара
69'
66'
Замена
Н. де Превилль
️️️️
Д. Н'Гог
60'
Замена
У. Родригес
️️️️
О. Мфулу
Замена
С. Камара
️️️️
М. Ятабаре
60'
Желтая карточка
Д. Руссийон
49'
40'
Желтая карточка
О. Мфулу
26'
Желтая карточка
Ф. Синьорино
Желтая карточка
Б. Дабо
23'
ГОЛ! 1:1!
М. Ятабаре
Пас отдал
Б. Дабо
21'
12'
ГОЛ! 0:1!
Э. Вебер
Пас отдал
Д. Ригонато
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
44
Вильям Реми
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Реймс
16
Косси Агасса
ВР
28
Энтони Вебер
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
6
Энтони Дево
ОП
37
Диего Ригонато
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
13
Франк Синьорино
АП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
Монпелье
11
Мамаду Н'Диайе
ВР
30
Джонатан Лигали
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
6
Эйе Скири
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
21
Джамель Бакар
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Реймс
37
Жудикаэль Баузар
ВР
22
Микаэль Такальфред
ЦЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
21
Уго Родригес
ЦП
19
Алексис Пеже
ЦП
7
Одаир Фортеш
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Пьонье
44
Реми
3
Конгре
4
Хилтон
5
Бенсебаини
21
Руссийон
6
Дабо
8
Мартен
10
Будебуз
29
Нинга
9
Ятабаре
3-2-2-1-2
16
Агасса
14
Траоре
2
Манди
28
Вебер
12
Мфулу
6
Дево
37
Ригонато
23
Канкава
13
Синьорино
9
Джордан
89
Н'Гог
10
Будебуз
12
Депланье
12
Депланье
10
Будебуз
21
Руссийон
8
Сансон
8
Сансон
21
Руссийон
9
Ятабаре
19
Камара
19
Камара
9
Ятабаре
12
Мфулу
21
Родригес
21
Родригес
12
Мфулу
6
Дево
7
Фортеш
7
Фортеш
6
Дево
89
Н'Гог
12
де Превилль
12
де Превилль
89
Н'Гог
Остались в запасе
Монпелье
Реймс
21
Джамель Бакар
ЦФ
11
Мамаду Н'Диайе
ВР
30
Джонатан Лигали
ВР
6
Эйе Скири
ОП
37
Жудикаэль Баузар
ВР
19
Алексис Пеже
ЦП
22
Микаэль Такальфред
ЦЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Геган
Остались в запасе
21
Джамель Бакар
ЦФ
11
Мамаду Н'Диайе
ВР
30
Джонатан Лигали
ВР
6
Эйе Скири
ОП
Остались в запасе
37
Жудикаэль Баузар
ВР
19
Алексис Пеже
ЦП
22
Микаэль Такальфред
ЦЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Геган
Статистика матча Монпелье - Реймс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Жошем
Стадион:
Стад де ля Моссон
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