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    Оливье Геган

    Тренер
    Имя Оливье
    Фамилия Геган
    Гражданство Франция
    Дата рождения 20 августа 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Реймс 35 9 17 9
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.08.2015 Бордо 1 : 2 Реймс
    16.08.2015 Реймс 1 : 0 Марсель
    22.08.2015 Нант 1 : 0 Реймс
    29.08.2015 Реймс 4 : 1 Лорьян
    12.09.2015 Тулуза 2 : 2 Реймс
    19.09.2015 Реймс 1 : 1 ПСЖ
    22.09.2015 Анжер 0 : 0 Реймс
    25.09.2015 Реймс 1 : 0 Лилль
    03.10.2015 Лион 1 : 0 Реймс
    17.10.2015 Реймс 0 : 1 Кан
    25.10.2015 Реймс 0 : 1 Монако
    31.10.2015 Сент-Этьен 3 : 0 Реймс
    07.11.2015 Реймс 1 : 2 Газелек
    21.11.2015 Монпелье 3 : 1 Реймс
    28.11.2015 Реймс 2 : 2 Ренн
    02.12.2015 Генгам 1 : 2 Реймс
    05.12.2015 Реймс 1 : 1 Труа
    12.12.2015 Реймс 1 : 1 Ницца
    19.12.2015 Бастия 2 : 0 Реймс
    09.01.2016 Реймс 1 : 3 Тулуза
    16.01.2016 Газелек 2 : 2 Реймс
    24.01.2016 Реймс 1 : 1 Сент-Этьен
    30.01.2016 Лорьян 2 : 0 Реймс
    03.02.2016 Реймс 2 : 1 Анжер
    06.02.2016 Кан 0 : 2 Реймс
    13.02.2016 Реймс 0 : 1 Бастия
    20.02.2016 ПСЖ 4 : 1 Реймс
    27.02.2016 Реймс 4 : 1 Бордо
    05.03.2016 Лилль 2 : 0 Реймс
    11.03.2016 Монако 2 : 2 Реймс
    19.03.2016 Реймс 0 : 1 Генгам
    02.04.2016 Ренн 3 : 1 Реймс
    09.04.2016 Реймс 2 : 1 Нант
    16.04.2016 Труа 2 : 1 Реймс
    22.04.2016 Ницца 2 : 0 Реймс
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