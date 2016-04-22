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Оливье Геган
Статистика
Оливье Геган - статистика
Франция
20 августа 1972 (54)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Лига 1 2014/2015
Команда
И
В
П
Н
Реймс
35
9
17
9
Франция. Лига 1, 35 тур
Ницца
2 : 0
22.04.2016
Реймс
Франция. Лига 1, 34 тур
Труа
2 : 1
16.04.2016
Реймс
Франция. Лига 1, 33 тур
Реймс
2 : 1
09.04.2016
Нант
Франция. Лига 1, 32 тур
Ренн
3 : 1
02.04.2016
Реймс
Франция. Лига 1, 31 тур
Реймс
0 : 1
19.03.2016
Генгам
Франция. Лига 1, 30 тур
Монако
2 : 2
11.03.2016
Реймс
Франция. Лига 1, 29 тур
Лилль
2 : 0
05.03.2016
Реймс
Франция. Лига 1, 28 тур
Реймс
4 : 1
27.02.2016
Бордо
Франция. Лига 1, 27 тур
ПСЖ
4 : 1
20.02.2016
Реймс
Франция. Лига 1, 26 тур
Реймс
0 : 1
13.02.2016
Бастия
Франция. Лига 1, 25 тур
Кан
0 : 2
06.02.2016
Реймс
Франция. Лига 1, 24 тур
Реймс
2 : 1
03.02.2016
Анжер
Франция. Лига 1, 23 тур
Лорьян
2 : 0
30.01.2016
Реймс
Франция. Лига 1, 22 тур
Реймс
1 : 1
24.01.2016
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 21 тур
Газелек
2 : 2
16.01.2016
Реймс
Франция. Лига 1, 20 тур
Реймс
1 : 3
09.01.2016
Тулуза
Франция. Лига 1, 19 тур
Бастия
2 : 0
19.12.2015
Реймс
Франция. Лига 1, 18 тур
Реймс
1 : 1
12.12.2015
Ницца
Франция. Лига 1, 17 тур
Реймс
1 : 1
05.12.2015
Труа
Франция. Лига 1, 16 тур
Генгам
1 : 2
02.12.2015
Реймс
Франция. Лига 1, 15 тур
Реймс
2 : 2
28.11.2015
Ренн
Франция. Лига 1, 14 тур
Монпелье
3 : 1
21.11.2015
Реймс
Франция. Лига 1, 13 тур
Реймс
1 : 2
07.11.2015
Газелек
Франция. Лига 1, 12 тур
Сент-Этьен
3 : 0
31.10.2015
Реймс
Франция. Лига 1, 11 тур
Реймс
0 : 1
25.10.2015
Монако
Франция. Лига 1, 10 тур
Реймс
0 : 1
17.10.2015
Кан
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
1 : 0
03.10.2015
Реймс
Франция. Лига 1, 8 тур
Реймс
1 : 0
25.09.2015
Лилль
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
0 : 0
22.09.2015
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Реймс
1 : 1
19.09.2015
ПСЖ
Франция. Лига 1, 5 тур
Тулуза
2 : 2
12.09.2015
Реймс
Франция. Лига 1, 4 тур
Реймс
4 : 1
29.08.2015
Лорьян
Франция. Лига 1, 3 тур
Нант
1 : 0
22.08.2015
Реймс
Франция. Лига 1, 2 тур
Реймс
1 : 0
16.08.2015
Марсель
Франция. Лига 1, 1 тур
Бордо
1 : 2
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