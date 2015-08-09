Оливье Геган - статистика
Тренер
|Имя
|Оливье
|Фамилия
|Геган
|Гражданство
|Франция
|Дата рождения
|20 августа 1972
|Имя
|Оливье
|Фамилия
|Геган
|Гражданство
|Франция
|Дата рождения
|20 августа 1972
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Реймс
|35
|9
|17
|9
|Дата
|Матч
|09.08.2015
|Бордо
|1 : 2
|Реймс
|16.08.2015
|Реймс
|1 : 0
|Марсель
|22.08.2015
|Нант
|1 : 0
|Реймс
|29.08.2015
|Реймс
|4 : 1
|Лорьян
|12.09.2015
|Тулуза
|2 : 2
|Реймс
|19.09.2015
|Реймс
|1 : 1
|ПСЖ
|22.09.2015
|Анжер
|0 : 0
|Реймс
|25.09.2015
|Реймс
|1 : 0
|Лилль
|03.10.2015
|Лион
|1 : 0
|Реймс
|17.10.2015
|Реймс
|0 : 1
|Кан
|25.10.2015
|Реймс
|0 : 1
|Монако
|31.10.2015
|Сент-Этьен
|3 : 0
|Реймс
|07.11.2015
|Реймс
|1 : 2
|Газелек
|21.11.2015
|Монпелье
|3 : 1
|Реймс
|28.11.2015
|Реймс
|2 : 2
|Ренн
|02.12.2015
|Генгам
|1 : 2
|Реймс
|05.12.2015
|Реймс
|1 : 1
|Труа
|12.12.2015
|Реймс
|1 : 1
|Ницца
|19.12.2015
|Бастия
|2 : 0
|Реймс
|09.01.2016
|Реймс
|1 : 3
|Тулуза
|16.01.2016
|Газелек
|2 : 2
|Реймс
|24.01.2016
|Реймс
|1 : 1
|Сент-Этьен
|30.01.2016
|Лорьян
|2 : 0
|Реймс
|03.02.2016
|Реймс
|2 : 1
|Анжер
|06.02.2016
|Кан
|0 : 2
|Реймс
|13.02.2016
|Реймс
|0 : 1
|Бастия
|20.02.2016
|ПСЖ
|4 : 1
|Реймс
|27.02.2016
|Реймс
|4 : 1
|Бордо
|05.03.2016
|Лилль
|2 : 0
|Реймс
|11.03.2016
|Монако
|2 : 2
|Реймс
|19.03.2016
|Реймс
|0 : 1
|Генгам
|02.04.2016
|Ренн
|3 : 1
|Реймс
|09.04.2016
|Реймс
|2 : 1
|Нант
|16.04.2016
|Труа
|2 : 1
|Реймс
|22.04.2016
|Ницца
|2 : 0
|Реймс