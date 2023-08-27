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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Реймс
Монпелье - Реймс: обзор матча 27 августа 2023
Монпелье
27.08.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 3
Завершен
Реймс
45+3'
М. Аль-Тамари
8'
Ю. Абдельхамид
41'
Т. Теума
56'
Т. Теума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монпелье - Реймс
89'
Замена
Т. де Смет
️️️️
Д. Уилсон-Эсбранд
89'
Замена
Р. Хадра
️️️️
У. Диаките
Замена
Х. Фаяд
️️️️
Д. Ферри
87'
Замена
В. Хазри
️️️️
А. Норден
74'
Замена
Л. Леруа
️️️️
Ж. Шотар
74'
73'
Замена
В. Атангана
️️️️
Т. Теума
72'
Желтая карточка
Т. Фоке
65'
Замена
М. Дарами
️️️️
К. Накамура
64'
Пенальти не реализован!
У. Диаките
Желтая карточка
Ж. Шотар
63'
Замена
Б. Омераджич
️️️️
К. Жульен
59'
56'
ГОЛ! 1:3!
Т. Теума
ГОЛ! 1:2!
М. Аль-Тамари
Пас отдал
А. Норден
45'
+3
41'
ГОЛ! 0:2!
Т. Теума
8'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Абдельхамид
Пас отдал
Т. Теума
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
10
Тежи Саванье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ПВ
45
Акор Адамс
ЦФ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
5
Азор Матусива
ОП
14
Умар Диаките
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
10
Дзюня Ито
ПВ
Главный тренер
Уилл Стилл
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
90
Энцо Чато
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
27
Лео Леруа
ЦП
3
Максим Эстеве
ЦП
8
Халил Фаяд
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
67
Мамаду Диахон
ЦП
6
Валентен Атангана
ЦП
11
Камори Думбия
АП
19
Амин Салама
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Леком
4
Силла
6
Жульен
4
Куяте
77
Сако
13
Шотар
10
Саванье
4
Ферри
70
Норден
11
Аль-Тамари
45
Адамс
4-2-2-2
23
Диуф
25
Фоке
5
Абдельхамид
12
Агбаду
3
Уилсон-Эсбранд
5
Манетси
5
Матусива
14
Диаките
10
Теума
10
Ито
11
Накамура
6
Жульен
4
Омераджич
4
Омераджич
6
Жульен
13
Шотар
27
Леруа
27
Леруа
13
Шотар
4
Ферри
8
Фаяд
8
Фаяд
4
Ферри
70
Норден
10
Хазри
10
Хазри
70
Норден
3
Уилсон-Эсбранд
28
де Смет
28
де Смет
3
Уилсон-Эсбранд
10
Теума
6
Атангана
6
Атангана
10
Теума
11
Накамура
9
Дарами
9
Дарами
11
Накамура
14
Диаките
30
Хадра
30
Хадра
14
Диаките
Остались в запасе
Монпелье
Реймс
16
Димитри Берто
ВР
90
Энцо Чато
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
3
Максим Эстеве
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
20
Александре Оллеро
ВР
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
67
Мамаду Диахон
ЦП
11
Камори Думбия
АП
19
Амин Салама
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
90
Энцо Чато
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
3
Максим Эстеве
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
67
Мамаду Диахон
ЦП
11
Камори Думбия
АП
19
Амин Салама
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Монпелье - Реймс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
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