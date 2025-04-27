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Чемпион Франции 2012 года вылетел из Лиги 1

Сегодня, 15:20

«Монпелье», занимающий последнее 18-е место в чемпионате Франции, лишился шансов на сохранение места в Лиге 1.

Команда вылетела из элитного дивизиона после того, как «Гавр» сыграл вничью с «Монако» (1:1) в матче 31-го тура.

«Гавр» занимает 16-е место, дающее право сыграть в стыковых матчах. На счет команды стало 28 очков, и она оказалась недосягаема для «Монпелье». У «паладинов» на счету 15 очков после 30 матчей.

  • «Монпелье» был чемпионом Франции в сезоне-2011/12.
  • Клуб непрерывно играл в Лиге 1 последние 16 лет, начиная с сезона-2009/10.

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Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Монпелье
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