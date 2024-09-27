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  • «Монако» – «Монпелье»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября

«Монако» – «Монпелье»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября

27 сентября 2024, 19:40

В 6-м туре чемпионата Франции «Монако» принимает на своем поле «Монпелье». Хозяева уверенно стартовали в новом сезоне, набрав 13 очков и занимая 3-е место в турнирной таблице. В то же время, «Монпелье» находится в зоне турнирных трудностей, занимая 15-ю строчку и испытывая проблемы как в обороне, так и в атаке. Учитывая текущую форму обеих команд, игра обещает быть результативной, особенно с учетом статистики «Монпелье», который стабильно пропускает в последних матчах.

Анализ команды «Монако»

«Монако» под руководством Адольфа Хюттера показывает уверенную и сбалансированную игру. Команда демонстрирует высокую результативность: в последних пяти матчах было забито 11 голов при среднем показателе 2.20 гола за игру. В атаке хорошо действует Денис Закария, а также другие ключевые игроки, которые обеспечивают стабильное давление на оборону соперников.

Последние 5 матчей:

  • Монако 3:1 Гавр

  • Монако 2:1 Барселона (Лига чемпионов)

  • Осер 0:3 Монако

  • Монако 1:1 Ланс

  • Лион 0:2 Монако

Ключевые показатели:

  • В среднем забивает 2.20 гола за игру.

  • Пропускает 0.60 гола за игру.

  • Забивает в 11 последних матчах подряд.

  • Не проигрывает в 8 последних матчах.

«Монако» отличается сбалансированной игрой в обороне и атаке. Команда активно использует фланги, стараясь нагнетать давление на защиту соперника, что дает им преимущество в матчах против команд с более слабой обороной.

Анализ команды «Монпелье»

Подопечные Мишеля Тер-Закаряна пока не могут найти свою игру. Команда нестабильна в защите и часто допускает ошибки. В последних пяти матчах «Монпелье» пропустил 15 голов, что является очень высоким показателем для команды Лиги 1. Особенно сильно страдает оборона в гостевых матчах, где пропускаемость составляет в среднем 3.00 гола за игру. Атакующие действия тоже оставляют желать лучшего, несмотря на усилия Акора Адамса, который регулярно забивает.

Последние 5 матчей:

  • Монпелье 3:2 Осер

  • Ренн 3:0 Монпелье

  • Монпелье 1:3 Нант

  • ПСЖ 6:0 Монпелье

  • Монпелье 1:1 Страсбур

Ключевые показатели:

  • В среднем забивает 1.00 гола за игру.

  • Пропускает 3.00 гола за игру.

  • Пропускает в 17 последних матчах.

  • Не выигрывает в 5 последних матчах в гостях.

Главная проблема «Монпелье» – это крайне слабая игра в обороне. Команда допускает большое количество индивидуальных ошибок и часто не справляется с высокими скоростями соперника. С учетом текущей формы защитной линии, можно ожидать, что против «Монако» гости снова будут испытывать большие проблемы.

Личные встречи

  • 12 мая 2024 года: Монпелье 0:2 Монако

  • 3 декабря 2023 года: Монако 2:0 Монпелье

  • 30 апреля 2023 года: Монако 0:4 Монпелье

  • 9 октября 2022 года: Монпелье 0:2 Монако

  • 23 января 2022 года: Монпелье 3:2 Монако

В последних пяти встречах «Монако» выиграл четыре раза, что подтверждает их доминирование в этом противостоянии. Стабильная игра против «Монпелье» и доминирование в личных встречах являются важными аргументами в пользу хозяев.

Тактический разбор

«Монако» будет стремиться доминировать на поле с первых минут. Ожидается, что команда Адольфа Хюттера сделает акцент на быстрые комбинации и контроле мяча в средней линии, пытаясь использовать слабости обороны «Монпелье». В свою очередь, гости будут искать свои шансы в контратаках, но их слабая защита и нестабильная игра в нападении вряд ли позволят им взять очки на выезде.

Коэффициенты букмекера:

  • Победа «Монако»: 1.50

  • Ничья: 4.20

  • Победа «Монпелье»: 6.00

Прогноз на матч

С учетом текущей формы команд и их статистики, «Монако» имеет все шансы на уверенную победу. Оборона «Монпелье» вряд ли сможет сдержать атакующую мощь хозяев. Учитывая, что «Монако» стабильно забивает, а гости регулярно пропускают, можно ожидать уверенного успеха хозяев поля.

Рекомендация: Победа «Монако» с форой (-1) за коэффициент 1.90.

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Монпелье Монако
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