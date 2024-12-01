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  • «Монпелье» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

«Монпелье» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

1 декабря 2024, 15:50
Монпелье
01.12.2024, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 13 тур
2 : 2
Завершен
Лилль
45+2' И. Силла 90+3' А. Норден
44' Д. Дэвид (П) 54' Д. Дэвид (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
29
Энцо Чато
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
13
Жорис Шотар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
11
Тежи Саванье
(К) ЦП
70
Арно Норден
ЛВ
10
Муса Аль-Тамари
ПВ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
6
Нгал'айель Мукау
ОП
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
6
Айюб Буадди
АП
20
Реми Кабелла
АП
26
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
10
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
27
Модибо Саньян
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
22
Рабби Нзингула
ОП
15
Габриэль Барес
ОП
70
Танги Кулибали
ЛВ
22
Аксель Геген
ПВ
24
Junior Ndiaye
ЦФ
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
5
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
31
Исмаили
ЛЗ
36
Усман Туре
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
9
Мохамед Байо
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Леком
4
Силла
52
Максимович
4
Омераджич
29
Чато
13
Шотар
4
Ферри
11
Саванье
70
Норден
10
Аль-Тамари
10
Хазри
4-1-1-3-1
30
Шевалье
2
Манди
18
Диаките
4
Александро
5
Баккер
6
Мукау
21
Андре
6
Буадди
20
Кабелла
26
Фернандес-Пардо
10
Дэвид
4
Омераджич
27
Саньян
27
Саньян
4
Омераджич
4
Ферри
22
Нзингула
22
Нзингула
4
Ферри
52
Максимович
15
Барес
15
Барес
52
Максимович
11
Саванье
70
Кулибали
70
Кулибали
11
Саванье
10
Хазри
24
24
10
Хазри
5
Баккер
5
Гудмундссон
5
Гудмундссон
5
Баккер
26
Фернандес-Пардо
15
Менье
15
Менье
26
Фернандес-Пардо
6
Мукау
10
Харальдссон
10
Харальдссон
6
Мукау
20
Кабелла
11
Сахрауи
11
Сахрауи
20
Кабелла
10
Дэвид
9
Байо
9
Байо
10
Дэвид
Остались в запасе
Монпелье
Лилль
16
Димитри Берто
ВР
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
22
Аксель Геген
ПВ
1
Вито Манноне
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
36
Усман Туре
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
22
Аксель Геген
ПВ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
36
Усман Туре
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Монпелье - Лилль
4
1
1
5
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
7
2
Нарушения
9
21
Офсайды
3
1
Количество передач
316
453
Сейвы
2
3
Точность передач %
74
84
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.45
2.36

Смотреть прямую трансляцию матча «Монпелье» против «Лилля», 13-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монпелье» – «Лилль»

«Монпелье» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лилль Монпелье
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