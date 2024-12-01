01.12.2024, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 13 тур
Франция. Лига 1, 13 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Монпелье
Монпелье
4-1-2-2-1
23
Леком
4
Силла
52
Максимович
4
Омераджич
29
Чато
13
Шотар
4
Ферри
11
Саванье
70
Норден
10
Аль-Тамари
10
Хазри
4-1-1-3-1
30
Шевалье
2
Манди
18
Диаките
4
Александро
5
Баккер
6
Мукау
21
Андре
6
Буадди
20
Кабелла
26
Фернандес-Пардо
10
Дэвид
4
Омераджич
27
Саньян
27
Саньян
4
Омераджич
4
Ферри
22
Нзингула
22
Нзингула
4
Ферри
52
Максимович
15
Барес
15
Барес
52
Максимович
11
Саванье
70
Кулибали
70
Кулибали
11
Саванье
10
Хазри
24
24
10
Хазри
5
Баккер
5
Гудмундссон
5
Гудмундссон
5
Баккер
26
Фернандес-Пардо
15
Менье
15
Менье
26
Фернандес-Пардо
6
Мукау
10
Харальдссон
10
Харальдссон
6
Мукау
20
Кабелла
11
Сахрауи
11
Сахрауи
20
Кабелла
10
Дэвид
9
Байо
9
Байо
10
Дэвид
Остались в запасе
Монпелье
Лилль
16
Димитри Берто
ВР
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
22
Аксель Геген
ПВ
1
Вито Манноне
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
36
Усман Туре
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
22
Аксель Геген
ПВ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
36
Усман Туре
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Монпелье - Лилль
4
1
1
5
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
7
2
Нарушения
9
21
Офсайды
3
1
Количество передач
316
453
Сейвы
2
3
Точность передач %
74
84
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.45
2.36
Смотреть прямую трансляцию матча «Монпелье» против «Лилля», 13-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монпелье» – «Лилль»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»