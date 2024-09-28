28.09.2024, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 6 тур
Франция. Лига 1, 6 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Монако
Монако
4-1-3-2
16
Кен
12
Энрике
2
Вандерсон
22
Салису
90
Синго
6
Закария
10
Головин
29
Бен-Сегир
11
Аклиуш
36
Эмболо
9
Балогун
3-1-3-2-1
16
Берто
77
Сако
93
Саньян
4
Омераджич
3
Минкарелли-Давен
20
Нзингула
8
Фаяд
10
Саванье
70
Норден
10
Кулибали
45
Адамс
12
Энрике
11
Уаттара
11
Уаттара
12
Энрике
2
Вандерсон
4
Тезе
4
Тезе
2
Вандерсон
29
Бен-Сегир
8
Камара
8
Камара
29
Бен-Сегир
11
Аклиуш
99
Иленихена
99
Иленихена
11
Аклиуш
45
Адамс
4
Силла
4
Силла
45
Адамс
77
Сако
90
Чато
90
Чато
77
Сако
20
Нзингула
20
Туре
20
Туре
20
Нзингула
70
Норден
10
Хазри
10
Хазри
70
Норден
Остались в запасе
Монако
Монпелье
21
Янн Льенар
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
23
Бенжамин Леком
ВР
15
Габриэль Барес
ОП
29
Стефан Джодич
ЦП
44
Тео Ченнаи
АП
9
Simon Cara
ЦФ
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
15
Габриэль Барес
ОП
29
Стефан Джодич
ЦП
44
Тео Ченнаи
АП
9
Simon Cara
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Монако - Монпелье
4
1
2
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
17
17
Офсайды
2
2
Количество передач
528
278
Сейвы
2
4
Точность передач %
85
69
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
18
4
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
3.16
0.75
Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Монпелье», 6-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Монпелье»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»