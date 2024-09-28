Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Монако» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

«Монако» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

28 сентября 2024, 20:50
Монако
28.09.2024, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 6 тур
2 : 1
Завершен
Монпелье
32' Ф. Балогун 90+8' Л. Камара
16' Р. Нзингула
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
6
Денис Закария
(К) ОП
10
Александр Головин
АП
11
Магнес Аклиуш
АП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
9
Фоларин Балогун
ЦФ
36
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
3
Люка Минкарелли-Давен
ЛАЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
10
Танги Кулибали
ЛВ
20
Рабби Нзингула
ЦП
8
Халил Фаяд
ЦП
10
Тежи Саванье
(К) ЦП
45
Акор Адамс
ЦФ
Монако
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
8
Ламин Камара
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
15
Габриэль Барес
ОП
20
Бирама Туре
ОП
29
Стефан Джодич
ЦП
44
Тео Ченнаи
АП
10
Вахби Хазри
ЦФ
9
Simon Cara
ЦФ
4-1-3-2
16
Кен
12
Энрике
2
Вандерсон
22
Салису
90
Синго
6
Закария
10
Головин
29
Бен-Сегир
11
Аклиуш
36
Эмболо
9
Балогун
3-1-3-2-1
16
Берто
77
Сако
93
Саньян
4
Омераджич
3
Минкарелли-Давен
20
Нзингула
8
Фаяд
10
Саванье
70
Норден
10
Кулибали
45
Адамс
12
Энрике
11
Уаттара
11
Уаттара
12
Энрике
2
Вандерсон
4
Тезе
4
Тезе
2
Вандерсон
29
Бен-Сегир
8
Камара
8
Камара
29
Бен-Сегир
11
Аклиуш
99
Иленихена
99
Иленихена
11
Аклиуш
45
Адамс
4
Силла
4
Силла
45
Адамс
77
Сако
90
Чато
90
Чато
77
Сако
20
Нзингула
20
Туре
20
Туре
20
Нзингула
70
Норден
10
Хазри
10
Хазри
70
Норден
Остались в запасе
Монако
Монпелье
21
Янн Льенар
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
23
Бенжамин Леком
ВР
15
Габриэль Барес
ОП
29
Стефан Джодич
ЦП
44
Тео Ченнаи
АП
9
Simon Cara
ЦФ
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
15
Габриэль Барес
ОП
29
Стефан Джодич
ЦП
44
Тео Ченнаи
АП
9
Simon Cara
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Монако - Монпелье
4
1
2
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
17
17
Офсайды
2
2
Количество передач
528
278
Сейвы
2
4
Точность передач %
85
69
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
18
4
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
3.16
0.75

Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Монпелье», 6-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Монпелье»

«Монако» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Монпелье Монако
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
6
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+