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  • «ПСЖ» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2024

«ПСЖ» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2024

23 августа 2024, 20:35
ПСЖ
23.08.2024, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 2 тур
6 : 0
Завершен
Монпелье
4' Б. Барколя 24' М. Асенсио 53' Б. Барколя 58' А. Хакими 60' В. Заир-Эмери 82' Л. Кан Ин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
(К) ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
10
Тежи Саванье
(К) ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
14
Десир Дуэ
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
44
Тео Ченнаи
ЦЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
29
Стефан Джодич
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ПВ
15
Габриэль Барес
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
7
Отман Маамма
ЦФ
8
Янис Иссуфу
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Доннарумма
25
Мендеш
5
Маркиньос
51
Пачо
2
Хакими
33
Заир-Эмери
17
Витинья
29
Барколя
87
Невеш
10
Асенсио
10
Дембеле
3-3-2-1-1
23
Леком
93
Саньян
4
Куяте
90
Чато
77
Сако
13
Шотар
4
Омераджич
10
Саванье
4
Ферри
70
Норден
10
Хазри
87
Невеш
8
Руис
8
Руис
87
Невеш
10
Дембеле
7
Кан Ин
7
Кан Ин
10
Дембеле
29
Барколя
14
Дуэ
14
Дуэ
29
Барколя
33
Заир-Эмери
19
Мбайе
19
Мбайе
33
Заир-Эмери
10
Асенсио
9
Муани
9
Муани
10
Асенсио
70
Норден
11
Аль-Тамари
11
Аль-Тамари
70
Норден
10
Саванье
15
Барес
15
Барес
10
Саванье
10
Хазри
45
Адамс
45
Адамс
10
Хазри
Остались в запасе
ПСЖ
Монпелье
39
Матвей Сафонов
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
24
Сенни Маюлу
АП
Главный тренер
Луис Энрике
16
Димитри Берто
ВР
44
Тео Ченнаи
ЦЗ
29
Стефан Джодич
ЦП
10
Танги Кулибали
ЛВ
7
Отман Маамма
ЦФ
8
Янис Иссуфу
ЦФ
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
24
Сенни Маюлу
АП
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
44
Тео Ченнаи
ЦЗ
29
Стефан Джодич
ЦП
10
Танги Кулибали
ЛВ
7
Отман Маамма
ЦФ
8
Янис Иссуфу
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча ПСЖ - Монпелье
1
4
Всего ударов по воротам
27
8
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
10
2
Нарушения
11
17
Офсайды
0
2
Количество передач
744
337
Сейвы
3
5
Точность передач %
93
83
Удары мимо ворот
12
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
17
6
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
3.92
0.61

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Монпелье», 2-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 августа 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ»«Монпелье»

«ПСЖ» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Монпелье ПСЖ
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