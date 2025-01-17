Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Монпелье» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2025

«Монпелье» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2025

17 января 2025, 20:50
Монпелье
17.01.2025, пятница, 21:00
Франция. Лига 1, 18 тур
2 : 1
Завершен
Монако
55' М. Аль-Тамари 82' М. Аль-Тамари
32' Т. Керер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
(К) ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Яэль Муанга
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
13
Жорис Шотар
ОП
20
Рабби Нзингула
ОП
10
Тежи Саванье
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ПВ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
6
Тило Керер
(К) ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
8
Ламин Камара
ЦП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
11
Магнес Аклиуш
АП
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
70
Арно Норден
ЛВ
29
Стефан Джодич
ЦП
8
Халил Фаяд
ЦП
44
Тео Ченнаи
АП
7
Отман Маамма
ПВ
45
Акор Адамс
ЦФ
8
Янис Иссуфу
ЦФ
Монако
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
22
Люка Миша
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
70
Саймон Буабре
АП
10
Александр Головин
АП
36
Брель Эмболо
ЦФ
3-4-1-1-1
23
Леком
90
Чато
4
Омераджич
93
Саньян
4
Силла
13
Шотар
20
Нзингула
6
Муанга
10
Саванье
11
Аль-Тамари
10
Хазри
4-2-3-1
99
Майецки
4
Тезе
6
Керер
22
Салису
11
Уаттара
27
Магасса
8
Камара
29
Бен-Сегир
11
Аклиуш
18
Минамино
14
Бирет
4
Силла
17
Сент-Люс
17
Сент-Люс
4
Силла
20
Нзингула
8
Фаяд
8
Фаяд
20
Нзингула
10
Хазри
70
Норден
70
Норден
10
Хазри
11
Аль-Тамари
7
Маамма
7
Маамма
11
Аль-Тамари
11
Уаттара
12
Энрике
12
Энрике
11
Уаттара
4
Тезе
2
Вандерсон
2
Вандерсон
4
Тезе
Миша
10
Головин
10
Головин
Миша
11
Аклиуш
22
Миша
22
Миша
11
Аклиуш
29
Бен-Сегир
36
Эмболо
36
Эмболо
29
Бен-Сегир
Остались в запасе
Монпелье
Монако
16
Димитри Берто
ВР
29
Стефан Джодич
ЦП
44
Тео Ченнаи
АП
45
Акор Адамс
ЦФ
8
Янис Иссуфу
ЦФ
16
Филипп Кен
ВР
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
70
Саймон Буабре
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
29
Стефан Джодич
ЦП
44
Тео Ченнаи
АП
45
Акор Адамс
ЦФ
8
Янис Иссуфу
ЦФ
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
70
Саймон Буабре
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Монпелье - Монако
1
2
Всего ударов по воротам
12
26
Удары в створ
4
11
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
16
Нарушения
7
9
Офсайды
3
3
Количество передач
254
529
Сейвы
10
2
Точность передач %
60
83
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
2
10
Удары из пределов штрафной
8
17
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
2.51
1.79

Смотреть прямую трансляцию матча «Монпелье» против «Монако», 17-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 января в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монпелье»«Монако»

«Монпелье» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Монако Монпелье
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
4
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
15
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+