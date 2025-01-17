17.01.2025, пятница, 21:00
Франция. Лига 1, 18 тур
Франция. Лига 1, 18 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Монпелье
Монпелье
3-4-1-1-1
23
Леком
90
Чато
4
Омераджич
93
Саньян
4
Силла
13
Шотар
20
Нзингула
6
Муанга
10
Саванье
11
Аль-Тамари
10
Хазри
4-2-3-1
99
Майецки
4
Тезе
6
Керер
22
Салису
11
Уаттара
27
Магасса
8
Камара
29
Бен-Сегир
11
Аклиуш
18
Минамино
14
Бирет
4
Силла
17
Сент-Люс
17
Сент-Люс
4
Силла
20
Нзингула
8
Фаяд
8
Фаяд
20
Нзингула
10
Хазри
70
Норден
70
Норден
10
Хазри
11
Аль-Тамари
7
Маамма
7
Маамма
11
Аль-Тамари
11
Уаттара
12
Энрике
12
Энрике
11
Уаттара
4
Тезе
2
Вандерсон
2
Вандерсон
4
Тезе
Миша
10
Головин
10
Головин
Миша
11
Аклиуш
22
Миша
22
Миша
11
Аклиуш
29
Бен-Сегир
36
Эмболо
36
Эмболо
29
Бен-Сегир
Остались в запасе
Монпелье
Монако
16
Димитри Берто
ВР
29
Стефан Джодич
ЦП
44
Тео Ченнаи
АП
45
Акор Адамс
ЦФ
8
Янис Иссуфу
ЦФ
16
Филипп Кен
ВР
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
70
Саймон Буабре
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
29
Стефан Джодич
ЦП
44
Тео Ченнаи
АП
45
Акор Адамс
ЦФ
8
Янис Иссуфу
ЦФ
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
70
Саймон Буабре
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Монпелье - Монако
1
2
Всего ударов по воротам
12
26
Удары в створ
4
11
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
16
Нарушения
7
9
Офсайды
3
3
Количество передач
254
529
Сейвы
10
2
Точность передач %
60
83
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
2
10
Удары из пределов штрафной
8
17
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
2.51
1.79
Смотреть прямую трансляцию матча «Монпелье» против «Монако», 17-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 января в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монпелье» – «Монако»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»