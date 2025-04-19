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  • «Марсель» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

«Марсель» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

19 апреля 2025, 20:55
Марсель
19.04.2025, суббота, 22:05
Франция. Лига 1, 30 тур
5 : 1
Завершен
Монпелье
8' М. Гринвуд (П) 67' М. Гринвуд 74' Д. Роу 90' А. Рабьо
83' Л. Минкарелли-Давен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
28
Херонимо Рульи
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
(К) ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Монпелье
23
Бенжамин Леком
(К) ВР
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
3
Люка Минкарелли-Давен
ЛАЗ
6
Яэль Муанга
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
49
Wilfried Ndollo Bille
ЦЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
20
Рабби Нзингула
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
24
Junior Ndiaye
ЦФ
18
N. Pays
ЦФ
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Джон Роу
ЛВ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
77
Амин Арит
АП
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
10
Тежи Саванье
ЦП
8
Халил Фаяд
ЦП
7
Отман Маамма
ПВ
10
Вахби Хазри
ЦФ
3-4-2-1
28
Рульи
25
Гарсия
62
Мурильо
26
Мерлен
23
Хейбьерг
19
Кондогбиа
12
Рабьо
21
Ронжье
11
Энрике
11
Гринвуд
9
Гуири
4-2-1-1-2
23
Леком
6
Муанга
4
Омераджич
49
17
Сент-Люс
20
Нзингула
3
Минкарелли-Давен
4
Ферри
10
Кулибали
18
24
11
Энрике
14
Лирола
14
Лирола
11
Энрике
21
Ронжье
10
Беннасер
10
Беннасер
21
Ронжье
26
Мерлен
77
Арит
77
Арит
26
Мерлен
9
Гуири
11
Роу
11
Роу
9
Гуири
17
Сент-Люс
4
Силла
4
Силла
17
Сент-Люс
24
13
Шотар
13
Шотар
24
20
Нзингула
8
Фаяд
8
Фаяд
20
Нзингула
18
7
Маамма
7
Маамма
18
Остались в запасе
Марсель
Монпелье
12
Жеффри де Ланж
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
4
Билял Надир
ЦП
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
16
Димитри Берто
ВР
4
Кики Куяте
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
10
Тежи Саванье
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
4
Билял Надир
ЦП
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
4
Кики Куяте
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
10
Тежи Саванье
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Марсель - Монпелье
2
2
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
11
11
Офсайды
2
3
Количество передач
727
343
Сейвы
0
3
Точность передач %
92
83
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
3.44
0.24

Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Монпелье» 30-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 22:05 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Монпелье»

«Марсель» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Монпелье Марсель
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