19.04.2025, суббота, 22:05
Франция. Лига 1, 30 тур
Франция. Лига 1, 30 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Марсель
Марсель
3-4-2-1
28
Рульи
25
Гарсия
62
Мурильо
26
Мерлен
23
Хейбьерг
19
Кондогбиа
12
Рабьо
21
Ронжье
11
Энрике
11
Гринвуд
9
Гуири
4-2-1-1-2
23
Леком
6
Муанга
4
Омераджич
49
17
Сент-Люс
20
Нзингула
3
Минкарелли-Давен
4
Ферри
10
Кулибали
18
24
11
Энрике
14
Лирола
14
Лирола
11
Энрике
21
Ронжье
10
Беннасер
10
Беннасер
21
Ронжье
26
Мерлен
77
Арит
77
Арит
26
Мерлен
9
Гуири
11
Роу
11
Роу
9
Гуири
17
Сент-Люс
4
Силла
4
Силла
17
Сент-Люс
24
13
Шотар
13
Шотар
24
20
Нзингула
8
Фаяд
8
Фаяд
20
Нзингула
18
7
Маамма
7
Маамма
18
Остались в запасе
Марсель
Монпелье
12
Жеффри де Ланж
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
4
Билял Надир
ЦП
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
16
Димитри Берто
ВР
4
Кики Куяте
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
10
Тежи Саванье
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
4
Билял Надир
ЦП
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
4
Кики Куяте
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
10
Тежи Саванье
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Марсель - Монпелье
2
2
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
11
11
Офсайды
2
3
Количество передач
727
343
Сейвы
0
3
Точность передач %
92
83
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
3.44
0.24
Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Монпелье» 30-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 22:05 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Монпелье»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»