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  • «Монпелье» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2025

«Монпелье» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2025

16 февраля 2025, 15:50
Монпелье
16.02.2025, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 22 тур
1 : 4
Завершен
Лион
38' Т. Кулибали
3' Ж. Микаутадзе 50' Э. Нуама 53' К. Толиссо 73' А. Ляказетт
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
(К) ВР
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
6
Яэль Муанга
ЦЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
18
Бамо Мейте
ОП
13
Жорис Шотар
ОП
20
Рабби Нзингула
ОП
10
Тежи Саванье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
Лион
20
Лукас Перри
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Корентен Толиссо
(К) ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
10
Райан Шерки
АП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
3
Люка Минкарелли-Давен
ЛАЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
8
Халил Фаяд
ЦП
44
Тео Ченнаи
АП
24
Junior Ndiaye
ЦФ
18
N. Pays
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
17
Жордан Верету
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
39
Малик Фофана
ПВ
9
Enzo Molebe
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
3-3-2-1-1
23
Леком
17
Сент-Люс
6
Муанга
90
Чато
18
Мейте
13
Шотар
20
Нзингула
10
Саванье
4
Ферри
10
Кулибали
9
Делор
3-1-3-2-1
20
Перри
26
Кумбеди
19
Ниахате
3
Тальяфико
18
Матич
8
Толиссо
22
Мата
6
Тессманн
10
Шерки
7
Нуама
9
Микаутадзе
18
Мейте
4
Куяте
4
Куяте
18
Мейте
20
Нзингула
8
Фаяд
8
Фаяд
20
Нзингула
4
Ферри
24
24
4
Ферри
10
Кулибали
18
18
10
Кулибали
9
Делор
10
Хазри
10
Хазри
9
Делор
18
Матич
17
Верету
17
Верету
18
Матич
10
Шерки
23
Алмада
23
Алмада
10
Шерки
8
Толиссо
39
Фофана
39
Фофана
8
Толиссо
9
Микаутадзе
91
Ляказетт
91
Ляказетт
9
Микаутадзе
Остались в запасе
Монпелье
Лион
16
Димитри Берто
ВР
3
Люка Минкарелли-Давен
ЛАЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
44
Тео Ченнаи
АП
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
3
Люка Минкарелли-Давен
ЛАЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
44
Тео Ченнаи
АП
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Монпелье - Лион
3
1
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
14
12
Офсайды
2
0
Количество передач
315
561
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
87
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.32
0.95

Смотреть прямую трансляцию матча «Монпелье» против «Лиона», 22-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 февраля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монпелье» – «Лион»

«Монпелье» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лион Монпелье
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