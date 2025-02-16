16.02.2025, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 22 тур
Франция. Лига 1, 22 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Монпелье
Монпелье
3-3-2-1-1
23
Леком
17
Сент-Люс
6
Муанга
90
Чато
18
Мейте
13
Шотар
20
Нзингула
10
Саванье
4
Ферри
10
Кулибали
9
Делор
3-1-3-2-1
20
Перри
26
Кумбеди
19
Ниахате
3
Тальяфико
18
Матич
8
Толиссо
22
Мата
6
Тессманн
10
Шерки
7
Нуама
9
Микаутадзе
18
Мейте
4
Куяте
4
Куяте
18
Мейте
20
Нзингула
8
Фаяд
8
Фаяд
20
Нзингула
4
Ферри
24
24
4
Ферри
10
Кулибали
18
18
10
Кулибали
9
Делор
10
Хазри
10
Хазри
9
Делор
18
Матич
17
Верету
17
Верету
18
Матич
10
Шерки
23
Алмада
23
Алмада
10
Шерки
8
Толиссо
39
Фофана
39
Фофана
8
Толиссо
9
Микаутадзе
91
Ляказетт
91
Ляказетт
9
Микаутадзе
Остались в запасе
Монпелье
Лион
16
Димитри Берто
ВР
3
Люка Минкарелли-Давен
ЛАЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
44
Тео Ченнаи
АП
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
3
Люка Минкарелли-Давен
ЛАЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
44
Тео Ченнаи
АП
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Монпелье - Лион
3
1
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
14
12
Офсайды
2
0
Количество передач
315
561
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
87
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.32
0.95
Смотреть прямую трансляцию матча «Монпелье» против «Лиона», 22-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 февраля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монпелье» – «Лион»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»