15.12.2024, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 15 тур
Франция. Лига 1, 15 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Монпелье
Монпелье
4-1-2-2-1
23
Леком
4
Силла
4
Омераджич
52
Максимович
29
Чато
13
Шотар
4
Ферри
11
Саванье
70
Норден
10
Аль-Тамари
9
Адамс
2-1-3-2-2
99
Булка
92
Клосс
15
Бомбито
13
Росарио
20
Луше
14
Будауи
22
Н'Домбеле
27
Буанани
10
Диоп
29
Гессан
24
Лаборд
4
Силла
17
Сент-Люс
17
Сент-Люс
4
Силла
29
Чато
27
Саньян
27
Саньян
29
Чато
70
Норден
22
Нзингула
22
Нзингула
70
Норден
9
Адамс
24
24
9
Адамс
4
Ферри
10
Хазри
10
Хазри
4
Ферри
92
Клосс
26
Бар
26
Бар
92
Клосс
22
Н'Домбеле
20
Камара
20
Камара
22
Н'Домбеле
10
Диоп
10
Илие
10
Илие
10
Диоп
Остались в запасе
Монпелье
Ницца
16
Димитри Берто
ВР
23
Яэль Муанга
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
15
Габриэль Барес
ОП
44
Тео Ченнаи
АП
31
Максим Дюпе
ВР
42
Яэль Нанджу
ЦЗ
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
44
Amidou Doumbouya
ЦП
26
Bernard Nguene
ЦФ
27
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
23
Яэль Муанга
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
15
Габриэль Барес
ОП
44
Тео Ченнаи
АП
Остались в запасе
31
Максим Дюпе
ВР
42
Яэль Нанджу
ЦЗ
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
44
Amidou Doumbouya
ЦП
26
Bernard Nguene
ЦФ
27
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Монпелье - Ницца
1
2
Всего ударов по воротам
20
18
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
4
Нарушения
15
13
Офсайды
1
0
Количество передач
394
383
Сейвы
4
6
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
15
10
Удары из-за пределов штрафной
5
8
xG (ожидаемые голы)
2.24
1.12
Смотреть прямую трансляцию матча «Монпелье» против «Ниццы», 15-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монпелье» – «Ницца»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»