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Смотреть прямую трансляцию матча «Монпелье» против «Ниццы», 15-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монпелье» – «Ницца»