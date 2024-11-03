03.11.2024, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 10 тур
Франция. Лига 1, 10 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Гавр
Гавр
3-3-3-1
16
Десма
4
Юте-Кинкуэ
4
Льорис
21
Салмье
28
Зуауи
7
Туре
77
Него
8
Кехта
28
Таргаллин
30
Ндиайе
24
Айю
3-3-1-1-2
23
Леком
93
Саньян
90
Чато
52
Максимович
77
Сако
20
Нзингула
4
Силла
4
Ферри
70
Норден
10
Хазри
45
Адамс
28
Таргаллин
14
Кузяев
14
Кузяев
28
Таргаллин
30
Ндиайе
11
Сабби
11
Сабби
30
Ндиайе
20
Нзингула
20
Туре
20
Туре
20
Нзингула
90
Чато
10
Кулибали
10
Кулибали
90
Чато
45
Адамс
11
Аль-Тамари
11
Аль-Тамари
45
Адамс
93
Саньян
24
24
93
Саньян
Остались в запасе
Гавр
Монпелье
16
Матье Горжелен
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
22
Исса Сумаре
ЛВ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
7
Антуан Жужу
ЦФ
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
16
Димитри Берто
ВР
6
Яэль Муанга
ЦЗ
15
Габриэль Барес
ОП
44
Тео Ченнаи
АП
22
Аксель Геген
ПВ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
22
Исса Сумаре
ЛВ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
7
Антуан Жужу
ЦФ
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
6
Яэль Муанга
ЦЗ
15
Габриэль Барес
ОП
44
Тео Ченнаи
АП
22
Аксель Геген
ПВ
Главный тренер
Дидье Дигар
Статистика матча Гавр - Монпелье
2
1
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
10
Нарушения
11
13
Офсайды
3
0
Количество передач
432
462
Сейвы
1
3
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
2.19
0.98
Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «Монпелье», 10-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр» – «Монпелье»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»