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  • «Гавр» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

«Гавр» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

3 ноября 2024, 17:50
Гавр
03.11.2024, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 10 тур
1 : 0
Завершен
Монпелье
73' А. Туре (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гавр
16
Артюр Десма
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
7
Абдулайе Туре
(К) ОП
8
Яссин Кехта
ЦП
28
Уссама Таргаллин
ЦП
30
Рассул Ндиайе
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
20
Рабби Нзингула
ОП
4
Джордан Ферри
(К) ЦП
45
Акор Адамс
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Гавр
16
Матье Горжелен
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
22
Исса Сумаре
ЛВ
27
Алуа Конфа
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
11
Эммануэль Сабби
ПВ
7
Антуан Жужу
ЦФ
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
6
Яэль Муанга
ЦЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
15
Габриэль Барес
ОП
20
Бирама Туре
ОП
44
Тео Ченнаи
АП
11
Муса Аль-Тамари
ПВ
22
Аксель Геген
ПВ
24
Junior Ndiaye
ЦФ
3-3-3-1
16
Десма
4
Юте-Кинкуэ
4
Льорис
21
Салмье
28
Зуауи
7
Туре
77
Него
8
Кехта
28
Таргаллин
30
Ндиайе
24
Айю
3-3-1-1-2
23
Леком
93
Саньян
90
Чато
52
Максимович
77
Сако
20
Нзингула
4
Силла
4
Ферри
70
Норден
10
Хазри
45
Адамс
28
Таргаллин
14
Кузяев
14
Кузяев
28
Таргаллин
30
Ндиайе
11
Сабби
11
Сабби
30
Ндиайе
20
Нзингула
20
Туре
20
Туре
20
Нзингула
90
Чато
10
Кулибали
10
Кулибали
90
Чато
45
Адамс
11
Аль-Тамари
11
Аль-Тамари
45
Адамс
93
Саньян
24
24
93
Саньян
Остались в запасе
Гавр
Монпелье
16
Матье Горжелен
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
22
Исса Сумаре
ЛВ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
7
Антуан Жужу
ЦФ
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
16
Димитри Берто
ВР
6
Яэль Муанга
ЦЗ
15
Габриэль Барес
ОП
44
Тео Ченнаи
АП
22
Аксель Геген
ПВ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
22
Исса Сумаре
ЛВ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
7
Антуан Жужу
ЦФ
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
6
Яэль Муанга
ЦЗ
15
Габриэль Барес
ОП
44
Тео Ченнаи
АП
22
Аксель Геген
ПВ
Главный тренер
Дидье Дигар
Статистика матча Гавр - Монпелье
2
1
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
10
Нарушения
11
13
Офсайды
3
0
Количество передач
432
462
Сейвы
1
3
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
2.19
0.98

Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «Монпелье», 10-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр» – «Монпелье»

«Гавр» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Монпелье Гавр
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