Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Монпелье» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

«Монпелье» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

20 октября 2024, 20:35
Монпелье
20.10.2024, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 8 тур
0 : 5
Завершен
Марсель
1' Э. Ваи 36' А. Арит 40' П. Хейбьерг 58' М. Гринвуд 73' Л. Энрике
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
70
Арно Норден
ЛВ
20
Бирама Туре
ОП
13
Жорис Шотар
ОП
10
Тежи Саванье
(К) ЦП
20
Рабби Нзингула
ЦП
45
Акор Адамс
ЦФ
Марсель
28
Херонимо Рульи
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
(К) ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Джон Роу
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
77
Амин Арит
АП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
11
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
3
Люка Минкарелли-Давен
ЛАЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
15
Габриэль Барес
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
29
Стефан Джодич
ЦП
22
Аксель Геген
ПВ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Марсель
40
Йелле ван Нек
ВР
12
Жеффри де Ланж
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
18
Бамо Мейте
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
22
Энцо Стерналь
ЦФ
3-2-2-2-1
23
Леком
4
Силла
4
Омераджич
77
Сако
20
Туре
13
Шотар
10
Саванье
20
Нзингула
70
Норден
10
Кулибали
45
Адамс
4-2-3-1
28
Рульи
14
Лирола
26
Балерди
13
Корнелиус
25
Гарсия
23
Хейбьерг
12
Рабьо
11
Гринвуд
77
Арит
11
Роу
11
Ваи
4
Силла
3
Минкарелли-Давен
3
Минкарелли-Давен
4
Силла
77
Сако
90
Чато
90
Чато
77
Сако
13
Шотар
4
Ферри
4
Ферри
13
Шотар
10
Кулибали
10
Хазри
10
Хазри
10
Кулибали
14
Лирола
62
Мурильо
62
Мурильо
14
Лирола
11
Ваи
8
Коне
8
Коне
11
Ваи
25
Гарсия
21
Ронжье
21
Ронжье
25
Гарсия
11
Роу
11
Энрике
11
Энрике
11
Роу
77
Арит
22
Стерналь
22
Стерналь
77
Арит
Остались в запасе
Монпелье
Марсель
16
Димитри Берто
ВР
15
Габриэль Барес
ОП
29
Стефан Джодич
ЦП
22
Аксель Геген
ПВ
40
Йелле ван Нек
ВР
12
Жеффри де Ланж
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
18
Бамо Мейте
ОП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
15
Габриэль Барес
ОП
29
Стефан Джодич
ЦП
22
Аксель Геген
ПВ
Остались в запасе
40
Йелле ван Нек
ВР
12
Жеффри де Ланж
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
18
Бамо Мейте
ОП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Монпелье - Марсель
1
3
Всего ударов по воротам
12
21
Удары в створ
4
10
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
11
18
Офсайды
6
2
Количество передач
292
561
Сейвы
5
5
Точность передач %
81
91
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
15
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.14
3.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Монпелье» против «Марселя», 8-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монпелье»«Марсель»

«Монпелье» – «Марсель» смотреть онлайн 20 октября

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Марсель Монпелье
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
12
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
4
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+