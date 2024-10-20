20.10.2024, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 8 тур
Франция. Лига 1, 8 тур
0 : 5
Завершен
Составы команд
Монпелье
Монпелье
3-2-2-2-1
23
Леком
4
Силла
4
Омераджич
77
Сако
20
Туре
13
Шотар
10
Саванье
20
Нзингула
70
Норден
10
Кулибали
45
Адамс
4-2-3-1
28
Рульи
14
Лирола
26
Балерди
13
Корнелиус
25
Гарсия
23
Хейбьерг
12
Рабьо
11
Гринвуд
77
Арит
11
Роу
11
Ваи
4
Силла
3
Минкарелли-Давен
3
Минкарелли-Давен
4
Силла
77
Сако
90
Чато
90
Чато
77
Сако
13
Шотар
4
Ферри
4
Ферри
13
Шотар
10
Кулибали
10
Хазри
10
Хазри
10
Кулибали
14
Лирола
62
Мурильо
62
Мурильо
14
Лирола
11
Ваи
8
Коне
8
Коне
11
Ваи
25
Гарсия
21
Ронжье
21
Ронжье
25
Гарсия
11
Роу
11
Энрике
11
Энрике
11
Роу
77
Арит
22
Стерналь
22
Стерналь
77
Арит
Остались в запасе
Монпелье
Марсель
16
Димитри Берто
ВР
15
Габриэль Барес
ОП
29
Стефан Джодич
ЦП
22
Аксель Геген
ПВ
40
Йелле ван Нек
ВР
12
Жеффри де Ланж
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
18
Бамо Мейте
ОП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
15
Габриэль Барес
ОП
29
Стефан Джодич
ЦП
22
Аксель Геген
ПВ
Остались в запасе
40
Йелле ван Нек
ВР
12
Жеффри де Ланж
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
18
Бамо Мейте
ОП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Монпелье - Марсель
1
3
Всего ударов по воротам
12
21
Удары в створ
4
10
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
11
18
Офсайды
6
2
Количество передач
292
561
Сейвы
5
5
Точность передач %
81
91
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
15
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.14
3.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Монпелье» против «Марселя», 8-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монпелье» – «Марсель»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»