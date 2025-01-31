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  • «Монпелье» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2025

«Монпелье» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2025

31 января 2025, 21:35
Монпелье
31.01.2025, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 20 тур
0 : 2
Завершен
Ланс
1' М. Нзола 61' Д. Агбонифо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
(К) ВР
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
13
Жорис Шотар
ОП
8
Халил Фаяд
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ПВ
9
Анди Делор
ЦФ
Ланс
13
Мэтью Райан
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
24
Жонатан Гради
(К) ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
17
Анди Диуф
ЦП
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
18
М'Бала Нзола
ЦФ
10
Годюэн Койялипу
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
35
Бельмин Диздаревич
ВР
3
Люка Минкарелли-Давен
ЛАЗ
6
Яэль Муанга
ЦЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
20
Рабби Нзингула
ОП
15
Габриэль Барес
ОП
44
Тео Ченнаи
АП
7
Отман Маамма
ПВ
18
N. Pays
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Ланс
30
Adam Delplace
ВР
32
Киллиан Антонио
ЦЗ
35
Джума Ба
ЦЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
10
Джереми Агбонифо
ЛВ
2
Том Пуйи
ОП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
3-3-2-1-1
23
Леком
4
Куяте
93
Саньян
4
Омераджич
17
Сент-Люс
13
Шотар
90
Чато
8
Фаяд
10
Саванье
11
Аль-Тамари
9
Делор
4-2-2-2
13
Райан
24
Гради
5
Сарр
2
Медина
20
Машадо
17
Диуф
21
Эль-Айнауи
28
Томассон
95
Франковски
10
Койялипу
18
Нзола
4
Куяте
6
Муанга
6
Муанга
4
Куяте
8
Фаяд
20
Нзингула
20
Нзингула
8
Фаяд
90
Чато
10
Кулибали
10
Кулибали
90
Чато
17
Сент-Люс
7
Маамма
7
Маамма
17
Сент-Люс
9
Делор
10
Хазри
10
Хазри
9
Делор
28
Томассон
8
8
28
Томассон
17
Диуф
10
Фульини
10
Фульини
17
Диуф
10
Койялипу
10
Агбонифо
10
Агбонифо
10
Койялипу
18
Нзола
22
Саид
22
Саид
18
Нзола
Остались в запасе
Монпелье
Ланс
16
Димитри Берто
ВР
35
Бельмин Диздаревич
ВР
3
Люка Минкарелли-Давен
ЛАЗ
15
Габриэль Барес
ОП
44
Тео Ченнаи
АП
18
N. Pays
ЦФ
30
Adam Delplace
ВР
32
Киллиан Антонио
ЦЗ
35
Джума Ба
ЦЗ
2
Том Пуйи
ОП
21
Анасс Зарури
ЛВ
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
35
Бельмин Диздаревич
ВР
3
Люка Минкарелли-Давен
ЛАЗ
15
Габриэль Барес
ОП
44
Тео Ченнаи
АП
18
N. Pays
ЦФ
Остались в запасе
30
Adam Delplace
ВР
32
Киллиан Антонио
ЦЗ
35
Джума Ба
ЦЗ
2
Том Пуйи
ОП
21
Анасс Зарури
ЛВ
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Монпелье - Ланс
4
1
3
Всего ударов по воротам
14
19
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
4
5
Нарушения
12
17
Офсайды
2
2
Количество передач
425
441
Сейвы
3
2
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
10
8
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
0.98
2.07

Смотреть прямую трансляцию матча «Монпелье» против «Ланса», 20-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монпелье»«Ланс»

«Монпелье» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ланс Монпелье
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