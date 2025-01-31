31.01.2025, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 20 тур
Франция. Лига 1, 20 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Монпелье
Монпелье
3-3-2-1-1
23
Леком
4
Куяте
93
Саньян
4
Омераджич
17
Сент-Люс
13
Шотар
90
Чато
8
Фаяд
10
Саванье
11
Аль-Тамари
9
Делор
4-2-2-2
13
Райан
24
Гради
5
Сарр
2
Медина
20
Машадо
17
Диуф
21
Эль-Айнауи
28
Томассон
95
Франковски
10
Койялипу
18
Нзола
4
Куяте
6
Муанга
6
Муанга
4
Куяте
8
Фаяд
20
Нзингула
20
Нзингула
8
Фаяд
90
Чато
10
Кулибали
10
Кулибали
90
Чато
17
Сент-Люс
7
Маамма
7
Маамма
17
Сент-Люс
9
Делор
10
Хазри
10
Хазри
9
Делор
28
Томассон
8
8
28
Томассон
17
Диуф
10
Фульини
10
Фульини
17
Диуф
10
Койялипу
10
Агбонифо
10
Агбонифо
10
Койялипу
18
Нзола
22
Саид
22
Саид
18
Нзола
Остались в запасе
Монпелье
Ланс
16
Димитри Берто
ВР
35
Бельмин Диздаревич
ВР
3
Люка Минкарелли-Давен
ЛАЗ
15
Габриэль Барес
ОП
44
Тео Ченнаи
АП
18
N. Pays
ЦФ
30
Adam Delplace
ВР
32
Киллиан Антонио
ЦЗ
35
Джума Ба
ЦЗ
2
Том Пуйи
ОП
21
Анасс Зарури
ЛВ
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
35
Бельмин Диздаревич
ВР
3
Люка Минкарелли-Давен
ЛАЗ
15
Габриэль Барес
ОП
44
Тео Ченнаи
АП
18
N. Pays
ЦФ
Остались в запасе
30
Adam Delplace
ВР
32
Киллиан Антонио
ЦЗ
35
Джума Ба
ЦЗ
2
Том Пуйи
ОП
21
Анасс Зарури
ЛВ
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Монпелье - Ланс
4
1
3
Всего ударов по воротам
14
19
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
4
5
Нарушения
12
17
Офсайды
2
2
Количество передач
425
441
Сейвы
3
2
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
10
8
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
0.98
2.07
Смотреть прямую трансляцию матча «Монпелье» против «Ланса», 20-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монпелье» – «Ланс»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»