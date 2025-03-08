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  • «Лилль» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

«Лилль» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

8 марта 2025, 19:50
Лилль
08.03.2025, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 25 тур
1 : 0
Завершен
Монпелье
50' Д. Дэвид
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
5
Реми Кабелла
АП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Монпелье
23
Бенжамин Леком
(К) ВР
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
6
Яэль Муанга
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
20
Рабби Нзингула
ОП
13
Жорис Шотар
ОП
10
Тежи Саванье
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
31
Исмаили
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
49
Wilfried Ndollo Bille
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
44
Тео Ченнаи
АП
7
Отман Маамма
ПВ
18
N. Pays
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
24
Junior Ndiaye
ЦФ
4-3-2-1
30
Шевалье
5
Баккер
18
Диаките
4
Александро
12
Менье
20
Гомеш
21
Андре
10
Харальдссон
5
Кабелла
32
Буадди
15
Дэвид
3-4-1-1-1
23
Леком
6
Муанга
4
Куяте
93
Саньян
77
Сако
20
Нзингула
13
Шотар
17
Сент-Люс
10
Саванье
10
Кулибали
9
Делор
5
Баккер
31
Исмаили
31
Исмаили
5
Баккер
12
Менье
2
Манди
2
Манди
12
Менье
32
Буадди
6
Бенталеб
6
Бенталеб
32
Буадди
10
Харальдссон
20
Фернандес-Пардо
20
Фернандес-Пардо
10
Харальдссон
15
Дэвид
29
Акпом
29
Акпом
15
Дэвид
6
Муанга
7
Маамма
7
Маамма
6
Муанга
20
Нзингула
18
18
20
Нзингула
10
Кулибали
10
Хазри
10
Хазри
10
Кулибали
Остались в запасе
Лилль
Монпелье
1
Вито Манноне
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
7
Анхель Гомес
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
16
Димитри Берто
ВР
49
Wilfried Ndollo Bille
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
44
Тео Ченнаи
АП
24
Junior Ndiaye
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
7
Анхель Гомес
ЦП
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
49
Wilfried Ndollo Bille
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
44
Тео Ченнаи
АП
24
Junior Ndiaye
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Лилль - Монпелье
2
3
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
1
Нарушения
11
12
Офсайды
0
2
Количество передач
762
232
Сейвы
3
6
Точность передач %
90
76
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
9
8
xG (ожидаемые голы)
1.58
0.29

Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Монпелье», 25-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Монпелье»

«Лилль» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Монпелье Лилль
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