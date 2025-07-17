Жоту включили в Зал славы «Вулверхэмптона»

Полузащитник Диогу Жота включен в Зал славы «Вулверхэмптона». Это решение отметило его выдающиеся достижения в клубе и глубокое влияние, которое оказала его кончина на футбольный мир. Независимый комитет Зала славы принял это редкое и искреннее решение быстро после трагической и безвременной смерти Диогу и его младшего брата Андре.

Председатель Зала славы «Вулверхэмптона» и вице-президент клуба Джон Ричардс прокомментировал: «Существует такое чувство печали и неверия вокруг этой ужасной трагедии, что мы хотели сделать эту дань уважения как можно скорее. Как и все остальные, мы были ошеломлены событиями, и мы помним, каким замечательным игроком был Диогу для «Вулверхэмптона» в тот незабываемый сезон повышения в классе при Нуну и в наши первые годы в Премьер-лиге. Мы не видели причин откладывать это решение».

Директор футбольной администрации «Вулверхэмптона» Мэтт Уайлд добавил, что клуб полностью поддерживает этот трогательный жест. Жота отметился 44 голами за «Вулверхэмптон», а затем 65 голами за «Ливерпуль», где он выиграл титул чемпиона Премьер-лиги. Клуб планирует отметить память Диогу и Андре на двух предстоящих домашних матчах: товарищеской встрече с «Сельтой» и первом матче Премьер-лиги против «Манчестер Сити». Основные мероприятия запланированы на игру с «Манчестер Сити».