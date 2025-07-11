«Ливерпуль» вывел из обращения номер Жоты: «Это уникальная дань уважения»

Футбольный клуб «Ливерпуль» объявил о выводе из обращения номера 20, который носил Диогу Жота. Решение было принято после консультаций с его супругой Руте и семьей. Номер будет изъят из оборота на всех уровнях клуба, включая женскую команду «Ливерпуль» и академию.

«Этот шаг стал признанием не только огромного вклада португальца в успехи «красных» на поле за последние 5 лет, но и глубокого личного влияния, которое он оказал на одноклубников, коллег и болельщиков.

Майкл Эдвардс, генеральный директор FSG по футболу, отметил: «Как клуб, мы все прекрасно осознавали настроения наших болельщиков – и мы чувствовали точно так же. Для нас было жизненно важно привлечь жену Диогу, Руте, и его семью к принятию решения и убедиться, что они первыми узнали о нашем намерении».

«Полагаю, это первый случай в истории футбольного клуба «Ливерпуль», когда такая честь была оказана человеку. Поэтому мы можем сказать, что это уникальная дань уважения уникально замечательному человеку. Выводя этот игровой номер из обращения, мы делаем его вечным – и поэтому его никогда не забудут».

Жота присоединился к «Ливерпулю» в 2020 году. Его значение для одноклубников, коллег и болельщиков было очевидно из многочисленных даней уважения, последовавших после его кончины и кончины его брата Андре. Он был не только выдающимся футболистом, но и выдающимся человеком», – написал «Ливерпуль».

Билли Хоган, Джон Генри, Том Вернер и Майк Гордон коллективно добавили: «Тот факт, что за долгую и легендарную историю нашего клуба эта честь никогда ранее не была оказана, показывает значимость Диогу для футбольного клуба «Ливерпуль». Его память и вклад будут увековечены его ассоциацией с номером 20».