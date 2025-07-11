Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ливерпуль» вывел из обращения номер Жоты: «Это уникальная дань уважения»

«Ливерпуль» вывел из обращения номер Жоты: «Это уникальная дань уважения»

Вчера, 22:56
1

Футбольный клуб «Ливерпуль» объявил о выводе из обращения номера 20, который носил Диогу Жота. Решение было принято после консультаций с его супругой Руте и семьей. Номер будет изъят из оборота на всех уровнях клуба, включая женскую команду «Ливерпуль» и академию.

«Этот шаг стал признанием не только огромного вклада португальца в успехи «красных» на поле за последние 5 лет, но и глубокого личного влияния, которое он оказал на одноклубников, коллег и болельщиков.

Майкл Эдвардс, генеральный директор FSG по футболу, отметил: «Как клуб, мы все прекрасно осознавали настроения наших болельщиков – и мы чувствовали точно так же. Для нас было жизненно важно привлечь жену Диогу, Руте, и его семью к принятию решения и убедиться, что они первыми узнали о нашем намерении».

«Полагаю, это первый случай в истории футбольного клуба «Ливерпуль», когда такая честь была оказана человеку. Поэтому мы можем сказать, что это уникальная дань уважения уникально замечательному человеку. Выводя этот игровой номер из обращения, мы делаем его вечным – и поэтому его никогда не забудут».

Жота присоединился к «Ливерпулю» в 2020 году. Его значение для одноклубников, коллег и болельщиков было очевидно из многочисленных даней уважения, последовавших после его кончины и кончины его брата Андре. Он был не только выдающимся футболистом, но и выдающимся человеком», – написал «Ливерпуль».

Билли Хоган, Джон Генри, Том Вернер и Майк Гордон коллективно добавили: «Тот факт, что за долгую и легендарную историю нашего клуба эта честь никогда ранее не была оказана, показывает значимость Диогу для футбольного клуба «Ливерпуль». Его память и вклад будут увековечены его ассоциацией с номером 20».

  • 28-летний Жота и его младший брат погибли в результате ДТП.
  • На Lamborghini лопнула шина, вследствие чего машина вылетела с дороги и загорелась.
  • Инцидент произошел в ночь на 3 июля в испанской провинции Самора.

Еще по теме:
Водитель, снявший видео с горящим автомобилем Жоты, рассказал об увиденном 1
Игрок «Челси» посвятил выход в финал клубного ЧМ погибшему Жоте
Новые данные о трагическом ДТП с участием Жоты 9
Источник: официальный сайт «Ливерпуля»
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Ливерпуль Жота Диогу
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Sedoi_Goblin
1752265303
Согласен...
Ответить
Главные новости
«Оренбург» – в РПЛ, победа «Спартака» в дерби, Файзуллаев близок к уходу из ЦСКА и другие новости
00:15
Фото«Падова» из Серии В подписала действующего чемпиона мира
Вчера, 23:33
Мозес из «Краснодара» описал Галицкого двумя прилагательными
Вчера, 23:08
1
«Ливерпуль» вывел из обращения номер Жоты: «Это уникальная дань уважения»
Вчера, 22:56
1
Текке раскрыл комичную причину, почему Спаллетти выгнал его из «Зенита»
Вчера, 22:15
4
«Спартак» сыграет в 1-м туре РПЛ без Ливая
Вчера, 21:50
2
Раскрыт размер зарплат во Второй лиге
Вчера, 21:37
2
Стало известно, что сказал Галицкий игрокам «Краснодара» после чемпионства
Вчера, 21:25
1
ФотоСафонов и Хвича с женами погуляли по Нью-Йорку перед финалом клубного ЧМ
Вчера, 21:15
2
Товарищеский матч. «Спартак» победил «Родину» (2:1) в Тарасовке
Вчера, 20:50
9
Все новости
Все новости
«Арсенал» согласовал покупку вингера «Челси»
Вчера, 00:40
Фото«Тоттенхэм» купил вингера за 64 миллиона
10 июля
Фото«Арсенал» подписал полузащитника сборной Дании
10 июля
Водитель, снявший видео с горящим автомобилем Жоты, рассказал об увиденном
10 июля
1
Новые данные о трагическом ДТП с участием Жоты
8 июля
9
«Манчестер Юнайтед» рассматривает шесть нападающих
8 июля
4
Испанская полиция раскрыла причину трагического ДТП с участием Жоты
8 июля
8
«Ливерпуль» после гибели Жоты контактировал с агентом форварда «Ромы»
8 июля
Фото«Тоттенхэм» купил игрока сборной Японии
8 июля
Нападающий «Ливерпуля» согласился перейти в «Баварию»
7 июля
«Ливерпуль» отложил старт предсезонной подготовки из-за гибели Жоты
7 июля
Топ-10 клубов по тратам на трансферы этим летом
7 июля
1
«Челси» рискует остаться без новичков в Лиге чемпионов
7 июля
«Манчестер Сити» открыт для предложений по хавбеку, купленному за 60 миллионов 5 месяцев назад
7 июля
1
Фанаты проклинают игрока «Ливерпуля», поехавшего на вечеринку вместо похорон Жоты
7 июля
1
Дьекереш близок к переходу в «Арсенал»
7 июля
2
Дьекереш хочет перейти только в один клуб
6 июля
Фото«Арсенал» купил полузащитника «Сосьедада» за 65 миллионов
6 июля
Фото«Челси» подтвердил трансфер вингера «Боруссии»
5 июля
Фото6-кратный чемпион Англии Уокер нашел новый клуб
5 июля
1
ФотоДушераздирающие кадры с похорон Диогу Жоты
5 июля
6
«Ливерпуль» выплатит семье Жоты все деньги до конца контракта
5 июля
3
В Португалии прощаются с погибшим Жотой: подробности
4 июля
«Барселона», «Челси» и еще три клуба оштрафованы УЕФА
4 июля
1
Коутиньо окончательно покинул Европу
4 июля
«Манчестер Юнайтед» отобрал 10-й номер у Рэшфорда
4 июля
3
Экс-капитан «Ливерпуля» расплакался, почтив память Жоты возле «Энфилда»
4 июля
1
Пять игроков проинформировали «Манчестер Юнайтед» о желании уйти
4 июля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 