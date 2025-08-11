Фанаты «Кристал Пэлас» осквернили минуту молчания в память о Жоте

«Кристал Пэлас» накануне победил в матче за Суперкубок Англии «Ливерпуль» в серии пенальти.

Матчу на «Уэмбли» предшествовала минута молчания в память о погибшем экс-футболисте «Ливерпуля» Диогу Жоте. Ее осквернили болельщики лондонцев: они не соблюдали тишину.

Фанатов «Пэлас» после игры осудил, в частности, защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.