Фанаты «Кристал Пэлас» осквернили минуту молчания в память о Жоте

«Кристал Пэлас» накануне победил в матче за Суперкубок Англии «Ливерпуль» в серии пенальти.
Матчу на «Уэмбли» предшествовала минута молчания в память о погибшем экс-футболисте «Ливерпуля» Диогу Жоте. Ее осквернили болельщики лондонцев: они не соблюдали тишину.
Фанатов «Пэлас» после игры осудил, в частности, защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.
- 28-летний Жота погиб вместе с младшим братом.
- На Lamborghini лопнула шина, вследствие чего машина вылетела с дороги и загорелась.
- Инцидент произошел в ночь на 3 июля в испанской провинции Самора.
