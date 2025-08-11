Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Фанаты «Кристал Пэлас» осквернили минуту молчания в память о Жоте

Фанаты «Кристал Пэлас» осквернили минуту молчания в память о Жоте

Сегодня, 11:06

«Кристал Пэлас» накануне победил в матче за Суперкубок Англии «Ливерпуль» в серии пенальти.

Матчу на «Уэмбли» предшествовала минута молчания в память о погибшем экс-футболисте «Ливерпуля» Диогу Жоте. Ее осквернили болельщики лондонцев: они не соблюдали тишину.

Фанатов «Пэлас» после игры осудил, в частности, защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

  • 28-летний Жота погиб вместе с младшим братом.
  • На Lamborghini лопнула шина, вследствие чего машина вылетела с дороги и загорелась.
  • Инцидент произошел в ночь на 3 июля в испанской провинции Самора.

Еще по теме:
Слот рассказал о состоянии игроков «Ливерпуля» после гибели Жоты 1
Матч «Ливерпуля» прервали на 20-й минуте в память о Жоте
Милнер сменил игровой номер в память о погибшем Жоте
Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Ливерпуль Кристал Пэлас Жота Диогу
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
