Погибшего Жоту признали игроком года по версии Tuttosport

Издание Tuttosport отдало приз лучшему футболисту 2025 года Диогу Жоте, погибшему в ночь на 3 июля в результате ДТП.
«Этот выбор подчеркивает, насколько Жота был ориентиром для всего футбольного мира и насколько его гибель оставила непреодолимую пустоту.
За его игру, за преданность делу, за энергию, отданную в каждом матче, Жота был и останется примером для всех молодых футболистов, которые мечтают стать такими же великими чемпионами, как он», – говорится в заявлении.
- В июне Жота выиграл Лигу наций со сборной Португалии и женился. У него осталось трое детей.
- Вместе с Диогу погиб его младший брат Андре – тоже футболист, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии.
Источник: Tuttosport