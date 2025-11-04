Погибшего Жоту признали игроком года по версии Tuttosport

Издание Tuttosport отдало приз лучшему футболисту 2025 года Диогу Жоте, погибшему в ночь на 3 июля в результате ДТП.

«Этот выбор подчеркивает, насколько Жота был ориентиром для всего футбольного мира и насколько его гибель оставила непреодолимую пустоту.

За его игру, за преданность делу, за энергию, отданную в каждом матче, Жота был и останется примером для всех молодых футболистов, которые мечтают стать такими же великими чемпионами, как он», – говорится в заявлении.