«Реал» почтил память Жоты на «Энфилде»

Футболисты, тренерский штаб и персонал «Реала» почтили память Диогу Жоты перед матчем с «Ливерпулем».
Игроки Дин Хейсен и Трент Александер-Арнольд, главный тренер Хаби Алонсо и директор клуба Эмилио Бутрагеньо возложили цветы к мемориалу у главного входа «Энфилда».
Матч «Ливерпуль» – «Реал» пройдет 4 ноября.
- Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в автокатастрофе в Испании вместе со своим братом Андре 3 июля 2025 года.
- У автомобиля лопнула шина, из-за чего он потерял управление, перевернулся и загорелся.
Источник: Marca