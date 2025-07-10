Водитель, снявший видео с горящим автомобилем Жоты, рассказал об увиденном

Водитель грузовика Жозе Азеведу, видевший спорткар Lamborghini перед ДТП, в котором погибли нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота и его брат, форвард «Пенафиела» Андре Тейшейра да Силва, сказал, что они не нарушали скоростной режим.

«Я снимал видео, остановился, пытался помочь, но, к сожалению, ничего нельзя было сделать. Моя совесть чиста. Я знаю, что пережил той ночью. Я не знал, кто был там внутри. Мои соболезнования семье.

Даю слово, что они не превышали скорость. Я видел марку машины, ее цвет. Я езжу по этой дороге каждый день, с понедельника по субботу, знаю эту дорогу, и она никудышная. Это тeмная дорога, но я разглядел марку и цвет машины. Позже, к сожалению, случилось то, что случилось», – сказал Азеведу, который утверждает, что является автором видео с горящей машиной, снятого после аварии.