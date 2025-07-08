Новые данные о трагическом ДТП с участием Жоты

Испанская полиция продолжает отчитываться об автомобильной аварии, в результате которой погиб Диогу Жота и его младший брат.

На участке трассы, где произошло ДТП, было разрешено ездить со скоростью 120 км/час. Футболисты на Lamborghini Huracán превысили ее.

Когда братья на спорткаре пытались обогнать, предположительно, грузовик, на машине лопнула шина. В итоге транспортное средство вылетело с дороги и столкнулось с ограждениями, которые повредили бензобак и спровоцировали сильный пожар.