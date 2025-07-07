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  • «Ливерпуль» отложил старт предсезонной подготовки из-за гибели Жоты

«Ливерпуль» отложил старт предсезонной подготовки из-за гибели Жоты

7 июля, 18:35

Стало известно о переносе начала подготовки «Ливерпуля» к сезону-2025/26.

Изначально планировалось, что первая группа игроков соберется на тренировочной базе 4 июля.

В итоге старт предсезонки перенесли на 8 июля из-за гибели Диогу Жоты.

В субботу на похоронах португальца были главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот, капитан команды Вирджил ван Дейк и другие футболисты.

  • 28-летний Жота и его младший брат погибли в результате ДТП.
  • На Lamborghini лопнула шина, вследствие чего машина вылетела с дороги и загорелась.
  • Инцидент произошел в ночь на 3 июля в испанской провинции Самора.

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Источник: Liverpool Echo
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Жота Диогу
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