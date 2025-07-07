«Ливерпуль» отложил старт предсезонной подготовки из-за гибели Жоты

Стало известно о переносе начала подготовки «Ливерпуля» к сезону-2025/26.

Изначально планировалось, что первая группа игроков соберется на тренировочной базе 4 июля.

В итоге старт предсезонки перенесли на 8 июля из-за гибели Диогу Жоты.

В субботу на похоронах португальца были главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот, капитан команды Вирджил ван Дейк и другие футболисты.