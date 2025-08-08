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  • Слот рассказал о состоянии игроков «Ливерпуля» после гибели Жоты

Слот рассказал о состоянии игроков «Ливерпуля» после гибели Жоты

8 августа 2025, 00:25
1

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, в каком состоянии находились футболисты команды после гибели Диогу Жоты.

«Это стало шоком для всех, кто связан с клубом. Мы до сих пор пытаемся осознать случившееся. Особенно тяжело его семье – жене, детям, близким. Клуб продолжит поддерживать их в этом труднейшем периоде.

Наши футболисты оказались в очень непростой ситуации, но проявили мужество и сплочeнность. Я горжусь каждым из них. Диогу останется в наших сердцах и будет с нами всегда – куда бы мы ни шли, – сказал Слот.

  • Жота и его младший брат погибли в результате ДТП.
  • На Lamborghini лопнула шина, вследствие чего машина вылетела с дороги и загорелась.
  • Инцидент произошел в ночь на 3 июля в испанской провинции Самора.

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Источник: сайт Футбольной ассоциации Англии
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Жота Диогу Слот Арне
Комментарии (1)
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Mirak92
1754607031
Да да, все подавленные бла бла. На всем по сути то уже пох.. Сколько оскорбить теперь!? До конца карьеры?
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