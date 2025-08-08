Слот рассказал о состоянии игроков «Ливерпуля» после гибели Жоты

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, в каком состоянии находились футболисты команды после гибели Диогу Жоты.

«Это стало шоком для всех, кто связан с клубом. Мы до сих пор пытаемся осознать случившееся. Особенно тяжело его семье – жене, детям, близким. Клуб продолжит поддерживать их в этом труднейшем периоде.

Наши футболисты оказались в очень непростой ситуации, но проявили мужество и сплочeнность. Я горжусь каждым из них. Диогу останется в наших сердцах и будет с нами всегда – куда бы мы ни шли, – сказал Слот.