Диогу Жота - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Диогу
|Фамилия
|Жота
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|178
|Вес
|70
Стоимость:
€ 55,00
млн
|Имя
|Диогу
|Фамилия
|Жота
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|46' - 90'
|Борнмут
|1:0
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 27 тур
|05.03.2023
|78' - 90'
|Ливерпуль
|7:0
|Манчестер Юнайтед
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|01.03.2023
|1' - 76'
|Ливерпуль
|2:0
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 7 тур
|73'
|25.02.2023
|1' - 72'
|Кристал Пэлас
|0:0
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|21.02.2023
|63' - 90'
|Ливерпуль
|2:5
|Реал
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|18.02.2023
|60' - 90'
|Ньюкасл
|0:2
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|13.02.2023
|69' - 90'
|Ливерпуль
|2:0
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ливерпуль
|10
|0
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2023
|46' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|1:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|05.03.2023
|78' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|7:0
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|01.03.2023
|1' -76'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:0
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|73'
|25.02.2023
|1' -72'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|0:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|18.02.2023
|60' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|0:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|13.02.2023
|69' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|16.10.2022
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:0
|Манчестер Сити (Манчестер)
|90'
|09.10.2022
|1' -81'
|Арсенал (Лондон)
|3:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|53'
|01.10.2022
|75' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|3:3
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|03.09.2022
|80' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|0:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)