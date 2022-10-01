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    Диогу Жота - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Диогу
    Фамилия Жота
    Команда Ливерпуль
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 декабря 1996 (26 лет)
    Рост 178
    Вес 70
    Стоимость:
    € 55,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 46' - 90' Борнмут 1:0 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 27 тур
    05.03.2023 78' - 90' Ливерпуль 7:0 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 26 тур
    01.03.2023 1' - 76' Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 7 тур
    73'
    25.02.2023 1' - 72' Кристал Пэлас 0:0 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 25 тур
    21.02.2023 63' - 90' Ливерпуль 2:5 Реал Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    18.02.2023 60' - 90' Ньюкасл 0:2 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 24 тур
    13.02.2023 69' - 90' Ливерпуль 2:0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 23 тур
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