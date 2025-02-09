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Диогу Жота
Статистика
Диогу Жота - статистика
Завершил карьеру
4 декабря 1996 - 3 июля 2025 (28)
#20 | Нападающий
178 см | 70 кг
Португалия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Ливерпуль
1
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/16 финала
Плимут Аргайл
1 : 0
09.02.2025
Ливерпуль
1' - 90'
Англия. Кубок, 3 раунд
Ливерпуль
4 : 0
11.01.2025
Аккрингтон Стэнли
1' - 90'
29'
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