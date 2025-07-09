Игрок «Челси» посвятил выход в финал клубного ЧМ погибшему Жоте

Вингер «Челси» Педру Нету поделился эмоциями после выхода в финал клубного чемпионата мира.
- Лондонцы в 1/2 КЧМ победили «Флуминенсе» (2:0).
- За трофей они поборются 13 июля либо с «Реалом», либо с «ПСЖ».
«Последние несколько дней были действительно тяжелыми, и я просто хочу сказать, что посвящаю выход в финал ему [Диогу Жоте] и его брату.
Это очень тяжелое время для меня, говорить об этом трудно – будем надеяться, что я смогу [выиграть турнир] для него.
Но я хочу посвятить этот финал ему и его семье и выразить свою поддержку в эти трудные времена», – сказал Нету.
- 28-летний Жота и его младший брат погибли в результате ДТП.
- На Lamborghini лопнула шина, вследствие чего машина вылетела с дороги и загорелась.
- Инцидент произошел в ночь на 3 июля в испанской провинции Самора.
- Нету выступал вместе с Жотой за «Вулверхэмптон» и сборную Португалии.
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса