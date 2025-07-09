Игрок «Челси» посвятил выход в финал клубного ЧМ погибшему Жоте

Вингер «Челси» Педру Нету поделился эмоциями после выхода в финал клубного чемпионата мира.

Лондонцы в 1/2 КЧМ победили «Флуминенсе» (2:0).

За трофей они поборются 13 июля либо с «Реалом», либо с «ПСЖ».

«Последние несколько дней были действительно тяжелыми, и я просто хочу сказать, что посвящаю выход в финал ему [Диогу Жоте] и его брату.

Это очень тяжелое время для меня, говорить об этом трудно – будем надеяться, что я смогу [выиграть турнир] для него.

Но я хочу посвятить этот финал ему и его семье и выразить свою поддержку в эти трудные времена», – сказал Нету.