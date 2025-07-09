Клубный ЧМ. «Челси» стал первым финалистом, победив «Флуминенсе» (2:0) благодаря дублю 60-миллионного новичка

«Челси» вышел в финал клубного чемпионата мира, обыграв «Флуминенсе».
Лондонцы одержали победу со счетом 2:0 благодаря дублю Жуана Педро.
2 июля «Челси» купил бразильского нападающего у «Брайтона» за 60 миллионов фунтов.
Педро – воспитанник «Флуминенсе». Он не стал праздновать голы в ворота родной команды.
В финале КЧМ «Челси» встретится с «ПСЖ» или «Реалом». Матч пройдет в воскресенье, 13 июля, на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси.
Клубный чемпионат мира. 1/2 финала
Флуминенсе (Бразилия) – Челси (Англия) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Педро, 18; 0:2 – Педро, 56.
Источник: «Бомбардир»