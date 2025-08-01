Милнер сменил игровой номер в память о погибшем Жоте

Полузащитник «Брайтона» Джеймс Милнер решил взять 20-й номер вместо 6-го.
39-летний футболист сделал это в память о Диогу Жоте, который погиб в ДТП в начале июля.
Они вместе выступали за «Ливерпуль» с 2020 по 2023 год.
- 28-летний Жота погиб вместе с младшим братом.
- На Lamborghini лопнула шина, вследствие чего машина вылетела с дороги и загорелась.
- Инцидент произошел в ночь на 3 июля в испанской провинции Самора.
- «Ливерпуль» в память о португальце вывел 20-й номер из обращения.
Источник: Liverpool Echo