Сестра Роналду вступилась за брата, которого критикуют за пропуск похорон Жоты

Катя Авейру, сестра нападающего Криштиану Роналду, прокомментировала пропуск братом похорон Диогу Жоты.

5-кратный обладатель «Золотого мяча» предпочел не прерывать отпуск на яхте из-за похорон.

«Когда умер мой отец, в дополнение к боли утраты нам пришлось иметь дело с потоком камер и любопытных зевак на кладбище и везде, куда бы мы ни пошли. И внимание было не таким, как сейчас, мы не могли покинуть часовню.

На похоронах были президенты, тренеры национальной сборной того времени, такие как Луис Филипе Сколари и так далее. Я не помню, как видела кого-то из них. Хотя они, несомненно, здоровались со мной. Боль ослепила меня.

О боли, семье и настоящей поддержке… Вы никогда не узнаете, что это значит, пока не пройдeте через это. Если кто-то пришлeт мне сообщение, критикующее что-либо из того, что делает мой брат, я его заблокирую (полностью проигнорирую), то есть он сделает это только один раз.

Это начинает утомлять. Фанатизм. Критика ни за что, повторяю, ни за что… Больное общество… У всех есть семьи. Ужасно стыдно смотреть, как телеканалы, комментаторы, соцсети акцентирую внимание на отсутствие [Криштиану], а не уважительно чтят боль искалеченной семьи, разрушенной потерей двух братьев. Мне стыдно смотреть на это. Подобное прискорбно», – написала Авейру в соцсети.