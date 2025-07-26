Кобелев: «Завидую болельщикам «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Кобелев оценил ситуацию в клубе.

«Зенит» является главным претендентом на победу в РПЛ. Он может позволить себе покупку игрока, который стоит больше целых клубов РПЛ. Какое-то время у футболистов «Зенита» уйдeт на притирку, но скоро они начнут показывать отличный результат.

Бюджет у клуба неплохой. Я по-хорошему завидую тренерам, игрокам и болельщикам «Зенита», они живут в хорошую финансовую эпоху для команды», – сказал Кобелев.