Кобелев выразил опасение из-за зарплаты российских игроков при ужесточении лимита

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

«У нас часто меняется лимит на легионеров, поэтому некоторым клубам будет тяжело перестроиться.

С другой стороны, по новому лимиту пять иностранцев будут сидеть в запасе. Правильно ли это? Я думаю, что нет. Если и ужесточать лимит, делая дельту.

То есть на поле играют пять легионеров, а в запасе могут сидеть двое.

При этом как бы с новым лимитом зарплата российских футболистов, которые через раз попадают по мячу, не сравнялась с зарплатой европейских мастеров», – сказал Кобелев.