Кобелев выразил опасение из-за зарплаты российских игроков при ужесточении лимита

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.
«У нас часто меняется лимит на легионеров, поэтому некоторым клубам будет тяжело перестроиться.
С другой стороны, по новому лимиту пять иностранцев будут сидеть в запасе. Правильно ли это? Я думаю, что нет. Если и ужесточать лимит, делая дельту.
То есть на поле играют пять легионеров, а в запасе могут сидеть двое.
При этом как бы с новым лимитом зарплата российских футболистов, которые через раз попадают по мячу, не сравнялась с зарплатой европейских мастеров», – сказал Кобелев.
- Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
- Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.
Источник: «Чемпионат»