Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кобелев выразил опасение из-за зарплаты российских игроков при ужесточении лимита

Кобелев выразил опасение из-за зарплаты российских игроков при ужесточении лимита

Сегодня, 12:40
10

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

«У нас часто меняется лимит на легионеров, поэтому некоторым клубам будет тяжело перестроиться.

С другой стороны, по новому лимиту пять иностранцев будут сидеть в запасе. Правильно ли это? Я думаю, что нет. Если и ужесточать лимит, делая дельту.

То есть на поле играют пять легионеров, а в запасе могут сидеть двое.

При этом как бы с новым лимитом зарплата российских футболистов, которые через раз попадают по мячу, не сравнялась с зарплатой европейских мастеров», – сказал Кобелев.

  • Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.

Еще по теме:
Сергей Иванов на матче «Локомотив» – «Спартак» и другие назначения судей на 4-й тур РПЛ
«Спартак» объявил об уходе защитника в «Спортинг» 1
Мостовой отреагировал на ультиматум «Спартака» для Станковича 5
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Кобелев Андрей
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Иван Петров 1986
1754559749
Да она уже повыше будет.
Ответить
партизан84
1754560350
новых звезд не будет, зарплаты взлетят. уже сейчас условные заболотные выбирают кого на контракт раскрутить. более бедные клубы вообще скатятся в мальчиков для битья или еще больше на бюджет регионов присядут. ну вы уже лимит сколько лет продвигаете, где результат? сколько еще дилетанты будут занимать высокие кабинеты? когда уже с них начнут спрашивать? как же все это задолбало.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1754560687
снятие лимита самый лучший вариант.....российский игрок будет биться ..конкуренция будет....ужесточение лимита будет огромные зарплаты и стоймость в 10 раз на рынке...СНЯТЬ ЛИМИТ
Ответить
Таврида
1754560709
Так и будет. Будут вытаскивать "мастеров-паспортистов" из низших лиг, а игроки РПЛ будут деградировать сидя на лавке, получая повышенную зарплату, Ахметов тому яркий пример. Паспорт есть - карьера удалась, можно положить болт на професиональный рост, бабки в любом случае башлять будут.
Ответить
Мордаванин
1754563687
"..не сравнялась с зарплатой европейских мастеров"))))) ихде у нас евромастера окромя даку?) три---- четыре сербёныша дазаблудшие бараны из голландии( остальное равномерная мулатная масса чёрти откуда))
Ответить
baggio80
1754563723
Кобелев, а что же ты молчишь про зарплаты некоторых тренеров, от которых толку ноль?
Ответить
Литейный 4 (returned)
1754563761
У наших паспортистов из-за лимита зарплата как у Левандовски. Правда разница в классе громадная пропасть. Гыгыгы
Ответить
Главные новости
ФотоСергей Иванов на матче «Локомотив» – «Спартак» и другие назначения судей на 4-й тур РПЛ
14:19
Фото«Спартак» объявил об уходе защитника в «Спортинг»
14:06
1
Мостовой отреагировал на ультиматум «Спартака» для Станковича
13:50
5
Семак высказался о назначении Черчесова в «Ахмат» перед матчем с «Зенитом»
13:29
2
Челестини – о ЦСКА: «Ситуация действительно сложная»
13:22
1
Агент Самошникова рассказал о ситуации с переходом игрока в «Спартак»
12:52
1
Медведев двумя словами ответил на вопрос о поиске «Зенитом» нападающего
12:22
2
Агент назвал условие, при котором «Спартак» сможет бороться за место в топ-3 РПЛ
11:51
3
Реакция Медведева на возможность ужесточения лимита на легионеров
11:12
34
Агент Чернова заявил о переходе игрока из «Спартака» в «Крылья Советов»
11:06
4
Все новости
Все новости
Кисляк прокомментировал интерес к нему от турецких клубов
13:35
Медведев прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к Гонсалвешу
13:14
1
Кирьяков сказал, чем рискует Черчесов при неудаче в «Ахмате»
13:05
Агент Самошникова рассказал о ситуации с переходом игрока в «Спартак»
12:52
1
Кобелев выразил опасение из-за зарплаты российских игроков при ужесточении лимита
12:40
10
Медведев двумя словами ответил на вопрос о поиске «Зенитом» нападающего
12:22
2
Тюкавин – о Карпине: «Может и подзатыльник дать, и в шутку жиробасиком назвать»
12:05
Агент назвал условие, при котором «Спартак» сможет бороться за место в топ-3 РПЛ
11:51
3
Реакция Медведева на возможность ужесточения лимита на легионеров
11:12
34
Агент Чернова заявил о переходе игрока из «Спартака» в «Крылья Советов»
11:06
4
Черданцев высказался о возможной отставке Станковича из «Спартака»
10:51
9
«Зенит» может получить новое предложение по Нино
10:44
2
Червиченко высказался об игре «Динамо»
10:31
3
Медведев высказался о возможном уходе защитника «Зенита»
10:19
4
Генич сказал, где в таблице будет «Ахмат» с Черчесовым к зимней паузе
10:05
2
«Сочи» может подписать бывшего легионера «Локомотива»
09:48
1
Где смотреть матч «Динамо» Махачкала – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 8 августа 2025
09:44
Бывший директор «Оренбурга» назвал три последствия ужесточения лимита
09:31
3
Турецкий клуб договорился о переходе игрока из ЦСКА
09:27
5
Вингер из Колумбии отправится на подписание контракта с ЦСКА
08:51
5
Аршавин сказал, как изменится игра «Ахмата» с назначением Черчесова
07:51
4
«Зенит» интересуется испанским форвардом
01:30
9
Ловчев – о Черчесове: «Это не выдающийся тренер»
01:23
7
Аршавин объяснил, почему «Зенит» избавился от Ахметова
01:15
5
«Спартак» отзаявил легионера
01:07
7
Семин отреагировал на назначение Черчесова в «Ахмат»
01:00
Быстров прокомментировал ситуацию Глушенкова в «Зените»
00:43
6
Селюк: «Меня удручает уровень соперников сборной России»
00:32
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 