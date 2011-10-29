Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Андрей Кобелев
Новости
Андрей Кобелев - новости
Россия
22 октября 1968 (58)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Кобелев назвал единственный серьезный козырь «Зенита» в борьбе за титул в РПЛ
29 октября
11
Кобелев назвал главную проблему «Динамо»
2 августа
Экс-тренер «Динамо» оценил критику в адрес Семака
20 марта
3
Кобелев определил лучшую команду России прямо сейчас
9 марта
2
Кобелев назвал лучшего российского форварда
6 марта
«Непонятно откуда, неизвестно, как его зовут»: Кобелев – о Карседо
6 марта
6
Дьяков назвал виновного в вылете «Динамо» из РПЛ в 2016 году
25 января
1
Кобелев высказался о возможности назначения в «Динамо»
2025.12.11 10:07
2
Кобелев дал совет «Спартаку»
2025.12.11 09:26
1
Кобелев – об уходе Карпина из «Динамо»: «Точно не мужской поступок для меня»
2025.11.27 15:00
2
Кобелев сказал, вылетит ли «Динамо» из РПЛ
2025.11.10 09:35
8
Кобелев назвал двух ключевых игроков «Зенита» в созидании
2025.09.28 16:57
Кобелев назвал основополагающего игрока «Зенита»
2025.09.23 10:24
3
Видео
Кобелев потребовал наказать Станковича по всей строгости: «Пусть попробует так повести себя в Италии!»
2025.09.14 13:56
2
Кобелев проанализировал игру «Спартака» и пришел к неутешительному выводу
2025.09.14 11:01
9
Кобелев поддержит отставку Карпина из «Динамо»
2025.09.01 13:04
2
Кобелев – о «Спартаке»: «Непонятно, откуда они берут этих тренеров. Надо назначить отечественного»
2025.08.11 19:24
9
Кобелев выразил опасение из-за зарплаты российских игроков при ужесточении лимита
2025.08.07 12:40
13
Кобелев выступил резко против назначения Карпина в «Динамо»
2025.07.26 14:57
1
Кобелев: «Завидую болельщикам «Зенита»
2025.07.26 12:08
2
Кобелев оценил игру «Динамо» при Карпине
2025.07.25 13:30
1
Кобелев выступил против назначения Карпина в «Динамо»
2025.05.15 15:05
Кобелев сказал, хватит ли у «Динамо» яиц, чтобы отнять очки у «Краснодара»
2025.05.13 09:27
7
Кобелев определил, какой тренер нужен «Динамо»
2025.05.03 19:44
Кобелев назвал игрока «Краснодара», который привез два гола в матче с «Зенитом»
2025.04.15 11:45
3
Коболев назвал игрока «Динамо» никчемным
2025.04.12 18:14
3
Кобелев назвал самых перспективных футболистов в истории России: «Так и не реализовали свой потенциал»
2025.01.07 09:42
3
Экс-тренер «Динамо» – о вылете из РПЛ в 2016 году: «Очищение должно было произойти»
2025.01.06 23:11
1
Кобелев раскрыл, сколько «Зенит» заплатил «Динамо» за Данни: «Это была непомерная сумма»
2025.01.06 18:52
15
Кобелев – об Осинькине: «Пока в нашем футболе будут государственные деньги, ничего хорошего не будет»
2024.12.30 09:49
5
1
2
3
4
5
Главные новости
Фото
«Барселона» продлила контракт с Рафиньей
15:31
«Бесполезное сухое полено»: Губерниев прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:16
6
Фаны «Галатасарая» изобразили Батракова советским маршалом на фоне Кремля
14:27
5
Фото
Символическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова
14:05
6
Полное заявление Роналду о завершении карьеры в сборной Португалии
13:58
5
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 4-го тура общего этапа
13:41
2
⚡️ Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии
13:29
6
Бубнов назвал игрока «Динамо», которого должен забрать «Зенит»
13:15
2
Три основных футболиста «Спартака» рискуют пропустить матч с «Акроном»
12:53
19
Реакция Канчельскиса на предложение запретить пиццу в России
12:38
10
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+