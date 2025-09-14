Кобелев проанализировал игру «Спартака» и пришел к неутешительному выводу

Бывший тренер «Динамо», «Крыльев Советов» Андрей Кобелев поделился впечатлениями от игры «Спартака» в матче 8-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2).

Дубли оформили Бителло и Ливай Гарсия.

«Спартак» идет на 7-м месте.

В следующем туре «Спартак» примет «Крылья Советов».

– По игре красно-белых я вообще пришел к определенному выводу. Непонятно, в какой футбол они играют. Все завязано на индивидуальных качествах отдельных исполнителей. Командной игры я не вижу.

– Все завязано на действиях Барко?

– Барко обладает качествами, чтобы вести игру. Но он должен знать, куда, в каком направлении развивать атаки, куда отдавать передачи. Многое зависит от тех, кто находится без мяча, открывается.

– Это вы о ком?

– Да в том-то и дело, что нет системы. Посмотрите на открывания Маркиньоса. Он может открыться вперед, может – назад или в середину. Нет стратегии, тактики. Все как-то эпизодически. Поэтому и Барко блуждает по всему полю. Повторюсь, нет системы.

– Хаос?

– Да, игра «Спартака» – это хаос с хорошими футболистами на поле. Выходит на замену опытный Зобнин и выглядит увереннее тех, кто действует с первых минут.