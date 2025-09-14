Введите ваш ник на сайте
  Кобелев проанализировал игру «Спартака» и пришел к неутешительному выводу

Кобелев проанализировал игру «Спартака» и пришел к неутешительному выводу

Сегодня, 11:01
7

Бывший тренер «Динамо», «Крыльев Советов» Андрей Кобелев поделился впечатлениями от игры «Спартака» в матче 8-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2).

– По игре красно-белых я вообще пришел к определенному выводу. Непонятно, в какой футбол они играют. Все завязано на индивидуальных качествах отдельных исполнителей. Командной игры я не вижу.

– Все завязано на действиях Барко?

– Барко обладает качествами, чтобы вести игру. Но он должен знать, куда, в каком направлении развивать атаки, куда отдавать передачи. Многое зависит от тех, кто находится без мяча, открывается.

– Это вы о ком?

– Да в том-то и дело, что нет системы. Посмотрите на открывания Маркиньоса. Он может открыться вперед, может – назад или в середину. Нет стратегии, тактики. Все как-то эпизодически. Поэтому и Барко блуждает по всему полю. Повторюсь, нет системы.

– Хаос?

– Да, игра «Спартака» – это хаос с хорошими футболистами на поле. Выходит на замену опытный Зобнин и выглядит увереннее тех, кто действует с первых минут.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Кобелев Андрей
erybov1965
1757838547
Да, это было впервые, когда те, что вышли на замену, немного усилили игру, тем более ушли Мартинс и Маркиньос. А если говорить о какой-то системе, так она есть только у «великих команд», которые всегда играют с позиции силы, но таких команд у нас в РПЛ просто нет.
Ответить
Cleaner
1757838984
Кобелев проанализировал игру Спартака и пришел к неутешительному выводу, что над Спартаком все действительно ПРАВИЛЬНО РЖУТ!!!...)))
Ответить
FROLL007
1757839019
Стиль антинародного КБ позора это бей беги с дырищей в обороне и никакой тренерской мысли. Гыгыгы
Ответить
DOCTOR PENALTY
1757839689
Полностью согласен с Кобелевым. Станок просто не умеет ставить игру - вот это самое неприятное и грустное. Зря его продлили. ((( """""""""""""""""""""""""
Ответить
FWSPM
1757840912
как можно анализировать то чего нет
Ответить
andr45
1757841347
Кобелев: «В какой футбол играет «Динамо»? — Непонятно, в какой футбол они играют. Все завязано на индивидуальных качествах Бителло. Командной игры я не вижу. Посмотрите на Макарова. Он нацелен исключительно на то, чтобы нанести травму как партнеру, так и сопернику. Касерес в этом отношении более избирателен и бьет по ногам исключительно соперников. Так что для «Динамо» это прекрасный защитник. — В защите хаос? — Да, игра «Динамо» в защите — это хаос со среднинькими футболерчиками на поле.
Ответить
vvv123
1757844043
Какой смысл обсуждать игру середняков? Играют как умеют!
Ответить
