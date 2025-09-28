Введите ваш ник на сайте
Кобелев назвал двух ключевых игроков «Зенита» в созидании

Сегодня, 16:57

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Кобелев высказался об игре нападающего петербуржцев Максима Глушенкова

– Насколько велико влияние Глушенкова на игру «Зенита» на данный момент?

– Мы так же говорили о хорошей игре Глушенкова в начале прошлого сезона. Потом случилась травма… И в этом сезоне он тоже в какой‑то момент перестал попадать в основной состав. Но то, что у него есть лидерские качества и качества, которые помогают создавать и реализовывать моменты – никто в этом не сомневается.

Потому в первую очередь он должен обрести хорошее психологическое состояние, а с этим придет и уверенность. Что же касается его игры в «Зените» на сегодняшний день, то Глушенков, когда он в порядке, и Вендел конструируют всю игру команды.

– Когда Глушенков находится в форме, он может считаться лучшим игроком чемпионата?

– Давайте посмотрим дальше. Прошла только одна треть чемпионата. Еще месяцев семь играть. Так что всe будет зависеть от того, какое место займет «Зенит» по итогам сезона, и как Глушенков вместе с другими футболистами проведет весь чемпионат.

  • 26-летний Глушенков в этом сезоне провел 11 матчей за клуб, забил 8 голов, сделал 4 ассиста.
  • 28-летний Вендел в текущем сезоне сделал 1 голевую передачу в 8 играх за «Зенит».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Вендел Кобелев Андрей
