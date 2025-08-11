Кобелев – о «Спартаке»: «Непонятно, откуда они берут этих тренеров. Надо назначить отечественного»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что «Спартак» показывает беспомощную игру.

«Игры в «Спартаке» не было ещe весной. Честно говоря, мне непонятно, почему Станкович ушeл от осенней модели игры, которая приносила радость и результат. Тогда «Спартак» всех рвал. После зимней паузы мы увидели абсолютно другой, беспомощный «Спартак». Сейчас он такой же.

Продолжается ротация, меняется много игроков в основе. Это никогда не приведeт к результату. Лучшие клубы почти всегда играют одним составом. Если менять каждую неделю по 5-6 игроков, вряд ли можно что-то завоевать.

Глубоко убеждeн, что в «Спартак» надо назначить отечественного специалиста. Непонятно откуда они берут этих тренеров? Хорошо, если бы они привозили опытных специалистов, зарекомендовавших себя в России или за рубежом.

Они берут Абаскаля, потом ещe кого-то. Если есть деньги, так и бери хорошего тренера с трофеями. А они берут таких специалистов, о которых мы даже не слышали. Почему не берут наших? Мы не понимаем, что такое футбол? Вопрос в руководителях среднего звена – это головная боль нашего футбола», – сказал Кобелев.