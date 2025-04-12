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Коболев назвал игрока «Динамо» никчемным

Сегодня, 18:14
1

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о результатах команды.

Московский клуб сегодня сыграл вничью с «Пари НН» (1:1) и опустился на пятое место в турнирной таблице РПЛ.

– Сейчас место «Динамо», наверное, вряд ли уже кого-то интересует. Была ротация состава, мы видели молодых игроков. С другой стороны, я вообще не понимаю, как после трeхмесячного перерыва, сыграв несколько матчей, уже надо ротировать состав. Футболисты не могут провести семь-восемь матчей подряд? Для меня это нонсенс. Сегодня была очень важная игра, в которой нужно было обязательно выиграть, чтобы держаться в когорте лидеров РПЛ, а получилась ничья, которая ставит под большие сомнения попадание в тройку.

– Это последствия отсутствия Константина Тюкавина?

– Мы говорим об отсутствии одного футболиста. Есть же трансферная политика. Мы не видим и даже не слышим спортивного директора, руководство клуба. А зачем брали этого Маухуба? Вы же должны были понимать, что с одним нападающим невозможно протащить весь сезон. Иногда складываются игры, где у футболиста не идeт или нужен второй нападающий, высокий, таранного типа. Вместо этого покупают никчемного нападающего, который не может ни продавить оборону, ни зацепиться за мяч, ни забить. Здесь надо спросить у спортивного директора, который есть в «Динамо», но мы его не видим и не слышим.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Динамо Маухуб Эль-Мехди Кобелев Андрей
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Комментарии (1)
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1744471069
"Динамо" решило с мечтами о пьёдестале покончить и делает ставку на Кубок.Наверное,пролетят и тут...
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