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Андрей Кобелев
Материалы
Андрей Кобелев - материалы
Россия
22 октября 1968 (58)
Тренер
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Новости
Публикации
«Фанаты во время матча кричали: «Иди сюда, давай выпьем». Быть лидером в академии «Динамо», но рано закончить и стать тренером любителей
Александр Рогов начинал в школе «Динамо» у Силкина, пересекался с Акинфеевым и Комбаровым, но после одного удачного взрослого сезона закончил карьеру и стал тренером любителей. Денис Беневольский встретился с Роговым и поговорил о том, почему агенты влияют на молодых игроков, как судьи намеренно сливают матчи и о чем он думал, когда заканчивал карьеру в юности.
22.08.2017 22:00
7
Катастрофа Премьер-лиги. Как выглядел самый ужасный розыгрыш Кубка России
На днях в борьбе за Кубок России РФПЛ лишилась «Спартака» и ЦСКА, но все это меркнет перед тем, что творилось в 2009 году. «Бомбардир» напоминает, как на стадии 1/16 финала умудрились вылететь сразу 12 команд российской Премьер-лиги.
23.09.2016 17:50
8
Каррерим. Как из «Спартака» изгоняли Эмери и Якина
Слова Дмитрия Аленичева и Валерия Карпина о «Спартаке» под руководством Массимо Карреры заставили вспомнить, как в России безжалостно реагировали на работу других иностранцев во главе красно-белых.
19.09.2016 18:00
13
Вылет «Динамо» – хорошо или плохо? Объясняем на гифках из «Спанч Боба»
Если осенью вылет «Динамо» в ФНЛ казался желчной мечтой хейтеров, то сейчас хвататься за сердце нужно не от удивления. «Бомбардир» приводит аргументы «за» и «против» вылета «Динамо».
21.05.2016 18:40
19
Спиной к стене. Кто и как подставил Кобелева
Год назад «Динамо» сражалось с «Наполи» за выход в четвертьфинал Лиги Европы, а теперь отчаянно бьется с «Уфой» и «Мордовией» за сохранение места в РФПЛ. Что же произошло с командой при Андрее Кобелеве?
13.05.2016 14:45
13
Хуммельс перешел в «Баварию». «Матч ТВ» не покажет тур РФПЛ. Дайджест событий дня
Кобелева уволили из «Динамо». Моуринью может уехать в Индонезию. Торрес должен остаться в «Атлетико». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
10.05.2016 21:30
13
«Зенит» и ЦСКА сыграют в финале Кубка России. «Лестер» — в Лиге чемпионов. Дайджест событий дня
«Динамо» не будет увольнять Кобелева. «Милан» может быть продан китайцам. Инфантино выучит русский язык. «Бомбардир» рассказывает о самом важном за день.
20.04.2016 21:30
9
Конте уйдет из сборной Италии после Евро-2016. «Динамо» не уволит Кобелева. Дайджест событий дня
Радимов угодил в полицию. Роналду установил личный антирекорд. Аллегри согласовал новый контракт с «Ювентусом». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
15.03.2016 23:30
Аллегри возглавит «Челси». «Спартак» подписал Мельгарехо. Дайджест событий дня
«Динамо» будет бороться за Кубок. Коэнтрау получил ужасную травму. «Лестер» улучшил предложение по Мусе. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
08.02.2016 23:25
1
«Реал» выставил на трансфер Роналду. Смолова зовут в «Зенит». Дайджест событий дня
«Динамо» отказалось продлевать контракт с Кокориным. Финал Лиги чемпионов в 2018 году может пройти в Киеве. Промес верит в «Спартак». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
16.01.2016 23:45
4
«Денисов выше классом, но в основе «Динамо» будет играть Драгун». Кем Кобелев решил заменить Игоря Денисова
Известный агент Алексей Сафонов в интервью «Бомбардиру» прокомментировал переход в стан московского «Динамо» полузащитника Станислава Драгуна и рассказал, кто еще может пополнить ряды бело-голубых.
11.01.2016 10:00
Виллаш-Боаш в перепалке с Кадыровым, «Динамо» и «Рубин» героически спасаются. Каким был 17-й тур РФПЛ
Об ужасных ценах на билеты от руководства «Динамо», очередном нападении на Дмитрия Аленичева, вечеринке «Терека» и затянувшейся аномалии – в обзоре 17-го тура от «Бомбардира».
01.12.2015 10:40
14
Широков уйдет из «Спартака». Нойштедтер может стать игроком сборной России. Дайджест событий дня
Черышев не попал в заявку на класико. Блан и «ПСЖ» продлили контракт. Платини будет судиться с ФИФА. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
21.11.2015 00:00
Промес вытаскивает «Спартак», а «Ростов» рвется в Европу. Каким был 13-й тур РФПЛ
Об очередном скандале на «Арене Химки», невероятной магии Бердыева, возможности прихода психолога в «Анжи» и преимуществе российской Премьер-Лиги над Серией А и Лигой 1 – в обзоре 13-го тура от «Бомбардира».
26.10.2015 23:33
6
«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» и другие суперматчи выходных
Лидеры Примеры схлестнутся в очном противостоянии. Гладбахская «Боруссия» попробует остановить «Шальке». Команда Венгера снова покажет новое лицо. «Бомбардир» рассказывает о том, что интересного подарит нам предстоящий футбольный уик-энд.
25.10.2015 12:00
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«Барселона» продлила контракт с Рафиньей
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Полное заявление Роналду о завершении карьеры в сборной Португалии
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⚡️ Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии
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Бубнов назвал игрока «Динамо», которого должен забрать «Зенит»
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Три основных футболиста «Спартака» рискуют пропустить матч с «Акроном»
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