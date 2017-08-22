«Фанаты во время матча кричали: «Иди сюда, давай выпьем». Быть лидером в академии «Динамо», но рано закончить и стать тренером любителей

О высшей точке в «Динамо»

За основу «Динамо» я, к сожалению, так и не сыграл. Но один матч провел в запасе – 30 тур в 2005 году в Самаре, когда играли с «Крыльями Советов». Тогда, кстати, состоялся дебют Дмитрия Комбарова. Команду тренировал Андрей Кобелев, у «Динамо» было много травмированных и дисквалифицированных, поэтому на тот матч привлекли много молодежи. Я даже разминался во втором тайме, но свой шанс так и не получил. Если бы вышел хоть на минуту, конечно, запомнил бы это на всю жизнь. Тем более, тогда на «Металлург» ходило очень много болельщиков.

Спрашивал ли Кобелева, почему не вышел? Это было бы нетактично, все-таки мне всего 19. Но вообще он довольно открыт к общению с молодыми игроками, мы котировались на равных с основой. То есть, на ту игру с «Крыльями» мог выйти любой, кто был в обойме, но, к сожалению, у меня это не получилось.

При Кобелеве Рогов мог дебютировать за основу «Динамо», но помешали неспортивные обстоятельства.

Во время следующей предсезонки я ушел в аренду в первую лигу – в «Металлург-Кузбасс». Там было играть гораздо интереснее. Почему? Мне было уже 20, надо было дебютировать во взрослом футболе, а играть с молодыми игроками динамовской академии было уже не столь интересно. А вот в первой лиге, играя с мужиками, я почувствовал вкус взрослого футбола. Умения, которые дало мне «Динамо», конечно, помогали достойно выступать за «Металлург».

О главной сложности при переходе из молодежного футбола во взрослый

Нужно перестроить свое мышление. Мыслить не как юноша, а как взрослый человек. Юношеский задор, конечно, нужно оставить, во взрослом футболе у людей семьи, дети, они зарабатывают футболом на жизнь. Там большая ответственность, большие деньги. В молодежном первенстве ты не можешь вылететь, так же как и не могут уволить твоего тренера. А во взрослом футболе часто приезжает руководство команды, проводятся собрания. На тебя смотрят во всех сторон. Нужно быстрее взрослеть, быть готовым к более серьезным нагрузкам и быть более уверенным в своих силах. Конечно, в идеале нужна одна игра, которую ты хорошо проведешь, и она даст тебе толчок к успешному выступлению за команду мастеров.

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По поводу моего выступления за основу «Динамо» скажу еще вот что: я дважды проходил сборы с основой, тогда команду тренировал Иво Вортманн, который был очень благоприятно ко мне настроен. А за тур до того матча с «Крыльями Советов» я должен был выходить в основе против ЦСКА, но в итоге даже не попал в заявку. По какой причине? В больших клубах есть различные подводные течения, агентские игры и прочие моменты. Вместо меня вышел игрок, агент которого был связан с руководством клуба. То есть, его банально продвинули. А я даже не попал в заявку, хотя на предыгровой тренировке был в основном составе. Считаю, что в нашем футболе существует проблема такого продвижения. Очень важна приближенность агента к высшим инстанциям в клубе.

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О влиянии агентов на молодых игроков

Здесь двоякий момент. С одной стороны, молодому игроку очень тяжело найти себе новый клуб без агента, если тот клуб, который его воспитал, в нем не заинтересован. С другой − игрок может в 17 лет заключить контракт с плохим агентом и попасть к нему в кабалу. Что касается ситуации с Миранчуком, то, наверное, и хорошо, что у него был агент. Все получилось вместе: и он сам здорово себя проявил в основной команде, и агент в чем-то ему помог.

У меня тоже был агент – это отличный человек, но, как агент он был, наверное, не очень силен. Возможно, не видел во мне жилки, на которой можно заработать. Повторюсь, как о человеке о нем никогда плохого слова не скажу, он даже не брал с меня денег, так как мне было нечем ему платить. Но, когда я уходил из «Динамо», он мне не предложил ничего стоящего. Только вторую лигу, от которой я сразу отказался.

Пытался решить вопрос через спортивного директора клуба. Кстати, был отличный вариант с «Вентспилсом», они как раз играли на Кубке Содружества и тренировались в динамовском манеже, они проявляли ко мне серьезный интерес, и я ждал момента, чтобы поехать на просмотр. В итоге вместо меня поехали трое человек из молодежки, которые не играли даже за дубль. Это было очень странно. Хорошо, что подоспел вариант с «Металлургом», и я поехал туда, прихватив двоих динамовцев.

О том, правда ли, что в академиях подавляют креатив

Возможно, у кого-то это и так, раз у нас на данный момент мало футболистов, которые могут обострить игру. Но во мне ничего не подавляли. Я играл на позиции атакующего полузащитника и действовал как свободный художник. В молодежной команде меня тренировал Сергей Силкин, и мы очень много времени уделяли работе с мячом, к примеру, квадратам. Также мы делали существенный акцент на передачах вразрез, и мне это очень нравилось. И все это я старался воплощать на поле. В общем и целом мы были сильны командной игрой, я был одним из немногих, кто старался сыграть в атаке более разнообразно.

Сергей Силкин сильно повлиял на становление Рогова как профессионального футболиста.

Думаю, что атакующие возможности игрока формируются в более раннем возрасте, чем 16-17 лет. Еще в детстве. Вот тогда точно нельзя ничего запрещать, подавлять, надо давать возиться с мячом. Только корректировать, когда нужно отдать пас, а когда наоборот обыгрывать. Мне в этом возрасте ничего не запрещали. Помню, еще с детства знал, что могу идти в обыгрыш и делал это, а тренер детской команды Обрезин Леонид Алексеевич был очень добр ко мне. У меня были скорость и искры в глазах, когда я бежал. Неужели в такой ситуации можно что-то запрещать? Конечно, нет.

О работе с Сергеем Силкиным

При нем я стал одним из лучших по своему году в Москве вместе с Алексеем Ребко. Все ставили меня на левый фланг, так как я был левоногий, но он разглядел во мне голову, которая может что-то скреативить, и перевел в центр. А вот когда я пришел в молодежную команду, все немного поменялось. Силкин стал сильнее давить на необходимость достижения результата. Не сказать, что он пытался нам ставить игру или объяснять тактику, был четкий акцент на командные цели. Понятно, что там уже другие задачи, сохранение должности, но тем не менее.

Лично за себя могу сказать, что в юношеской команде Силкин часто разговаривал со мной в сторонке, что-то советовал. А иногда и давал по шапке в присутствии всей команды, все-таки я был капитан и лидер. Но в молодежке такого уже не было, такой работы тет-а-тет, поддержки, что ли, и это меня немного угнетало и мешало раскрыться.

Силкин ставил более опытных ребят, а молодых не совсем жаловал. И в принципе любил работящих игроков, а не креативных, которые могут что-то придумать. Силкин – хороший тренер, но его индивидуальный подход к игрокам был не совсем правильным. В молодежной команде он стал больше заставлять что-то делать, меньше прислушивался к игрокам и пытался понять их психологию, какие-то внутренние проблемы. Понятно, что игрок должен быть готов к повышению требований и большей ответственности, но это могло бы быть как-то более постепенно. Если бы все оставалось так, как было в команде юношей, и Силкин лишь учитывал, что мы стали чуть старше, наверное, он смог бы дать российскому футболу больше молодых игроков.

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О том, почему Силкин провалился в РФПЛ

Игра «Динамо» в первом круге сезона-2011/2012 − вообще лучший футбол со времен романцевского «Спартака». Смотрел игры «Динамо» с огромным удовольствием и каждую следующую игру с нетерпением ждал. В начале сезона он просто подошел к Воронину и сказал: «Делай на поле, что хочешь». У них была классная атака с играющими ребятами: Воронин, Кураньи, Семшов, молодой Кокорин. Они просто договаривались между собой и творили, и у них шла игра. Я по себе знаю, что, когда с ребятами договоришься играть определенным образом и игра получается, ты играешь на эмоциях, и нужно только это поддерживать.

Кокорин и Кураньи пугали всех защитников РФПЛ.

А вот во втором круге случился своеобразный конфликт интересов. У Силкина была такая позиция: на плохих полях надо играть от обороны. И футболисты это не приняли. Если раньше их не загоняли в рамки, то потом стали это делать, и это им не понравилось. Конечно, Силкин объяснил ребятам отказ от атакующей игры, но они хотели продолжать играть так, как умеют (и умеют очень хорошо). Не знаю, возможно, я бы на его месте поступил бы также. Имея хороших завершителей в лице Кокорина и Кураньи, можно один забить, а потом отсидеться в обороне. Но из-за такой модели в команде и начались конфликты.

Об известных одноклубниках

Играл в молодежке «Динамо» с Комбаровыми, пересекался с Гранатом – это очень классный защитник, умный футболист, с которым приятно взаимодействовать. Он хорош именно на фланге, не знаю, почему он сейчас играет в центре. Играл с Алексеем Ребко, мы с ним и сейчас дружим. Также играл с Артемом Ребровым и Игорем Акинфеевым. Могу позвонить Реброву и взять у него билеты на «Спартак» (улыбается).

Какой Акинфеев в жизни? Интроверт, достаточно сложный человек, характерный. Сдержанный, очень уверенный в себе, больше любил быть один. Знаете, он был гораздо взрослее меня и других партнеров по юношеской сборной. И это ему помогало, безусловно, сразу было видно, что это будет вратарь высочайшего уровня. Если бы он уехал в «МЮ», уже был бы голкипером мирового класса.

О договорных матчах

Когда играл в «Динамо» Санкт-Петербург, у нас стояла задача: выйти в первую лигу − судьи помогали нам эту задачу выполнить. Например, если мы ведем 1:0, нашего соперника сажают на свисток, разбивают игру на отрезки, сбивают темп. Правда, несмотря на все это, свою задачу мы так и не выполнили, ведь в межсезонье произошли пертурбации в руководстве нашего клуба, и ее сняли.

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Еще вспоминается эпизод из матча за «Металлург»: играли 2:2, но нам нужно было победить, и судья, как это обычно делается в таких крайних случаях, назначил пенальти в ворота нашего соперника. Наш игрок упал где-то на пересечении штрафной и лицевой – то есть очень далеко от ворот. Просто покатился и все. Конечно, там ничего и близко не было. Потом забили и выиграли.

А из других моментов не могу припомнить ничего плохого, только хорошее. К примеру, первый матч за «Металлург» − играли против «Шинника» в Ярославле. 20 тысяч фанатов, файеры, вообще ничего не слышно за метр, вот как мы с вами сейчас сидим. Еще помню, как играли с «Текстильщиком» в Иваново, и фанаты хозяев за пять минут до конца матча говорят: «Рогов, иди сюда, давай выпьем». Я такой: «Сейчас, подождите, матч закончится, и приду». Пришел ли потом? Нет, конечно (смеется).

О том, почему закончил карьеру после всего одного успешного сезона на взрослом уровне

Я был в «Динамо СПб» в аренде, вернулся в московское «Динамо». «Динамо» из Питера хотело меня выкупить, но у них не было на меня денег, ведь по правилам ФИФА за меня должны были заплатить огромную компенсацию: всю ту сумму, которую московское «Динамо» потратило на меня с момента, когда я пришел в академию клуба. В итоге я оказался заложником ситуации и уехал в «Зеленоград». Там почти не играл, так как тренер ставил своих: там 8-9 игроков выходили на поле при любом раскладе. Посреди сезона таки смог перейти в «Динамо СПб», но тогда команда была в хорошей форме, у нее была победная серия, а победный состав не меняют. В итоге сыграл матчей восемь, старался проявлять себя, когда выпускали.

Потом мы вышли в первую лигу, в команду пришел новый тренер, который видел на моей позиции своего сына. Пришлось разрывать контракт. Потом поехал в Казахстан на просмотр, но через три дня получил разрыв передней четырехглавой мышцы. Восстанавливался полгода, а потом, когда вернулся, понял, что уже не могу бежать, как раньше. Очень старался, но не давалось − нога сильно болела. И я подумал, зачем обманывать себя, обманывать футбол?

В тренерской работе Рогов ориентируется на Моуринью.

Очень тяжело переживал этот момент. Не лучший период в жизни. Думал, что теперь делать. Полгода где-то просто так просидел, потом понял, что надо двигаться дальше. Если бы выстрелил в высшей лиге, было бы еще обиднее. Сейчас уже не вспоминаю этот момент. Думаю о тренерстве. И параллельно играю в ЛФЛ. Да, таких эмоций, как в большом футболе там нет, и кондиции уже не те, но периодически, когда игра идет, думаю о том, как играл в профессиональном футболе.

О тренерской работе

Я всегда хотел стать тренером. После тренировок расписывал все упражнения, которые мы делали: зачем они и для чего нужны. Какие планы по тренерству? Хочу тренировать детишек из академии «Динамо», мне всегда это было интересно. Ну, и потом хотелось бы попробовать тренировать взрослую команду мастеров. Занимательно, как там все устроено, как разрешаются какие-либо командные противоречия и как создаются. Зачем они нужны? Чтобы подзаряжать команду, когда все спокойно. Если появляется самоуспокоенность, будет беда.

Сейчас читаю книгу Моуринью. Он, конечно, очень большой акцент делает на околофутбольных моментах, хочет контролировать все, что происходит в клубе. Смотрел его тренировки – попробовал бы что-то у него перенять, но для этого нужна полноценная команда. У него все через мяч, а еще мне нравятся его упражнения по контролю мяча на ограниченном пространстве. Футболисты вообще не любят играть без мяча. В «Динамо» мы очень много работали с мячом. Кстати, мы делали такие упражнения: пробегали целое поле и били по воротам, потом опять и опять, и так несколько раз. Если есть на усталости удар, значит футболист в форме, если нет, значит − с ним не все в порядке.

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