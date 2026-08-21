Московский клуб продлил контракт с легионером из Мали

Полузащитник Мамаду Аруна Камара продлил контракт с «Торпедо» до июня 2029 года.

«Мамаду, желаем скорейшего восстановления после травмы и успехов в форме нашего клуба!» – говорится в сообщении столичного клуба.

Ранее малиец получил травму в домашнем матче 5-го тура Первой лиги с «Сочи» 8 августа, а затем перенес операцию.

«После операции чувствую себя намного лучше. Первые три дня была сильная боль, но сейчас всe нормально. Я доволен тем, как проходит моe восстановление. Всем большое спасибо за слова поддержки», – сказал Камара.