Московский клуб продлил контракт с легионером из Мали

Полузащитник Мамаду Аруна Камара продлил контракт с «Торпедо» до июня 2029 года.
«Мамаду, желаем скорейшего восстановления после травмы и успехов в форме нашего клуба!» – говорится в сообщении столичного клуба.
Ранее малиец получил травму в домашнем матче 5-го тура Первой лиги с «Сочи» 8 августа, а затем перенес операцию.
«После операции чувствую себя намного лучше. Первые три дня была сильная боль, но сейчас всe нормально. Я доволен тем, как проходит моe восстановление. Всем большое спасибо за слова поддержки», – сказал Камара.
- В этом сезоне игрок провел за «Торпедо» 5 матчей.
- Москвичи занимают 7-е место в Первой лиге с 10 очками после 6 игр.
Источник: официальный сайт «Торпедо»