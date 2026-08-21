Талалаев прокомментировал кубковую победу «Балтики» над махачкалинским «Динамо»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев подвел итоги выигранного матча с «Динамо Мх».

Команды встречались во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Основное время матча завершилось ничьей 1:1.

В серии пенальти выиграла «Балтика» – 5:4.

– Вы сегодня хотели поработать над качеством игры на чужой половине. Получилось это сделать?

– В первом тайме мне очень понравилось, как мы играли. Команда имела пять‑шесть хороших моментов. Нужно было, конечно, забивать. Пока не хватает мастерства.

Но видели, да, исправился Поспелов во втором тайме за свои три момента, забил. Жалко, что потом начало сводить [ноги] у молодежи. Но поляна достаточно тяжелая, сегодня дождь был проливной.

За терпение, за работу, за попытки играть в комбинационный футбол – благодарность ребятам. Я думаю, что и болельщикам понравилось. Так, с 0:1 мы вытянули эту игру, были ближе к победе – и штанги, и моменты голевые.

У нас небольшое преимущество было, потому что «Динамо» играет через два дня на третий, а мы играем через три дня на четвертый.

Поэтому мы не планировали, что некоторые игроки у нас проведут 90 минут. Должны были быть замены, но по‑другому складывалось, молодежь не выдержала, пришлось ее подменить.

Я хочу поздравить всех болельщиков, потому что у нас есть определенные долги за прошлый год, за концовку. Я думаю, что сегодня вот эти эмоции как раз для них.

Рад за точность исполнения нашими опытными легионерами 11‑метровых. Но вообще надо было забивать второй с игры.