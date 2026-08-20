Евсеев – после поражения от «Балтики»: «Я очень доволен»

Главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев дал комментарии по итогам матча с «Балтикой».

Команды встречались во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Основное время матча завершилось ничьей 1:1.

В серии пенальти выиграла «Балтика».

«Я очень доволен. Сам поражаюсь, как ребята играли. Если бы Сердеров еще забил мяч, когда от своих ворот начали атаку, вышли из‑под прессинга, это был бы вообще шедевр.

Замены были запланированы именно на тех минутах, в которые мы их сделали. В Кубке мы дали возможность сыграть футболистам, которые отыграли меньшее количество времени.

Наша команда очень качественный футбол показывает», – сказал Евсеев.