Батраков двумя словами описал трансфер в «Галатасарай»

Новичок «Галатасарая» Алексей Батраков опубликовал пост в соцсетях после завершения перехода из «Локомотива».
«Новый этап ✍️ 🟡🔴», – написал 21-летний российский футболист.
- Батраков – воспитанник «Локомотива».
- Его статистика за главную команду: 84 матча, 34 гола, 23 ассиста.
- Хавбек ушел в «Галатасарай» за 25+4 млн евро + 15% от прибыли, полученной от его будущей перепродажи.
- С игроком заключили контракт до 2031 года с зарплатой 3 миллиона 250 тысяч евро за сезон.
Источник: телеграм-канал Алексея Батракова