«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» и другие суперматчи выходных

<p><em>Лидеры Примеры схлестнутся в очном противостоянии. Гладбахская «Боруссия» попробует остановить «Шальке». Команда Венгера снова покажет новое лицо. «Бомбардир» рассказывает о том, что интересного подарит нам предстоящий футбольный уик-энд. </em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Россия </strong></span></p> <p><em>23 октября 17:00 Уфа – Крылья Советов - 1:0</em></p> <p><em>24 октября 12:00 Урал – Амкар - 3:1 </em></p> <p><em>24 октября 14:30 Мордовия – Кубань - 1:1 </em></p> <p><em>24 октября 17:00 Зенит – Анжи - 5:1 </em></p> <p><em>25 октября 13:30 Динамо – Спартак - 2:3</em></p> <p><em>25 октября 16:30 Краснодар – Рубин </em></p> <p><em>25 октября 19:00 Терек – ЦСКА </em></p> <p><em>26 октября 19:30 Локомотив – Ростов </em></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445612308__I2V6935.JPG" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p>Второе за две недели московское дерби для «Спартака» вряд ли получится простым. В прошлые выходные подопечные Дмитрия Аленичева были биты «Локомотивом», который не оставил почти никаких шансов принципиальному противнику. «Спартак» продолжает выпускать на поле огромное количество защитников, надеясь в созидании на способности Широкова и Попова. Но если у лидеров красно-белых не идет игра, то для команды, претендующей на еврокубки, москвичи выглядят слабовато. У «Динамо», в отличие от «Спартака», проблемы немного другого рода. Подопечным Кобелева банально не хватает ресурсов, а выезжать на таланте Кокорина и опыте Погребняка пока особенно не получается. Предстоящий матч получится сложным для обеих команд, а мы, как это не звучало бы странно, не будем пытаться определить в нем фаворита. Просто потому, что победит здесь тот, кто лучше подготовится именно к конкретно этой игре.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/446271" target="_blank"><strong>Руслан Пименов: «Матч «Динамо» и «Спартака» - битва двух непредсказуемых команд»</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Англия</strong></span></p> <p><em>24 октября 17:00 Вест Хэм – Челси - 2:1 </em></p> <p><em>24 октября 17:00 Астон Вилла – Суонси - 1:2 </em></p> <p><em>24 октября 17:00 Лестер – Кристал Пэлас - 1:0 </em></p> <p><em>24 октября 17:00 Норвич – Вест Бромвич - 0:1</em></p> <p><em style="line-height: 1.6;">24 октября 17:00 Сток Сити – Уотфорд - 0:2</em></p> <p><em>24 октября 19:30 Арсенал – Эвертон - 2:1 </em></p> <p><em>25 октября 15:00 Сандерленд – Ньюкасл </em></p> <p><em>25 октября 17:05 Борнмут – Тоттенхэм </em></p> <p><em>25 октября 17:05 Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити </em></p> <p><em>25 октября 19:15 Ливерпуль – Саутгемптон </em></p> <p><em><img alt="" src="/images/upload/1445612913_20151021_gaf_u56_087.jpg" style="width: 720px; height: 619px;" /></em><br /> </p> <p>Лондонский «Арсенал» в середине недели неожиданно хлопнул «Баварию» в Лиге чемпионов! Такого поворота событий в том матче не ожидал никто, тем более что до этого команда Венгера безвольно выглядела во встречах с греками и хорватами. «Арсенал» лихорадит. Главный тренер только находит стабильные сочетания, дающие результат, как через неделю его расстановка начинает давать сбои. На этом фоне интересным выглядит то, как поведет себя «Арсенал» на фоне стабильно проигрывающего фаворитам «Эвертона». Нынешний сезон «ириски» решили провести по скромному плану, предусматривающему взятие «своих» очков. Победа над ужасно выглядящим «Челси» даже не выбивается из этого плана.</p> <p>Но главный матч английского уик-энда состоится в воскресенье. Встреча двух «Манчестеров» обещает нам интересное зрелище, в котором, однако, есть очевидный фаворит. Все мы видели, что представляет из себя нынешний «Юнайтед», когда «дьяволы» встречались с ЦСКА в Лиге чемпионов. Зрелище получилось не особенно впечатляющим. На фоне подопечных Луи Ван Гаала идеальным выглядит состояние «Сити». «Горожане» решили все свои проблемы, чтобы снова вернуться на любимые победные рельсы. Если каток «Манчестер Сити» вдруг неожиданно не заглохнет, то можно ожидать от манчестерского дерби уверенной победы «Сити». Однако при этом мы не раз убеждались, как даже слабый «Юнайтед» умеет настраиваться на важные игры. Поэтому просто ждем этот матч с большим нетерпением.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Германия</strong></span></p> <p><em>23 октября 21:30 Хоффенхайм – Гамбург - 0:1</em></p> <p><em>24 октября 16:30 Дармштадт – Вольфсбург - 0:1 </em></p> <p><em>24 октября 16:30 Бавария – Кельн - 4:0 </em></p> <p><em>24 октября 16:30 Байер – Штутгарт - 4:3 </em></p> <p><em>24 октября 16:30 Ганновер – Айнтрахт - 1:2 </em></p> <p><em>24 октября 16:30 Майнц – Вердер - 1:3 </em></p> <p><em>24 октября 19:30 Ингольштадт – Герта - 0:1</em></p> <p><em>25 октября 17:30 Боруссия Д – Аугсбург </em></p> <p><em>25 октября 19:30 Боруссия М – Шальке</em></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445613031_20150218_gaf_u08_243.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p>Преобразившаяся «Боруссия» пройдет серьезную проверку на прочность в матче с «Шальке». Сложное начало сезона осталось позади. Вот уже четыре тура подряд «Боруссия» неизменно побеждает, что позволило команде Шуберта разом вспорхнуть с последнего места таблицы в первую десятку. Самое интересное, что и состав при этом у команды тот же, и ничего особенного не поменялось. Только Люсьен Фавр команду покинул. «Шальке», кстати, тоже заслуживает отдельного упоминания. Команда пока идет на третьем месте и всерьез рассчитывает побороться за возвращение в Лигу чемпионов. В конкурентах у Гельзенкирхена дортмундская «Боруссия» и «Вольфсбург», у которых сейчас свои заморочки и проблемы. Поэтому в предстоящем матче ждем действительно веселую игру на три результата, но фаворитом будем считать именно «Шальке».</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Испания </strong></span></p> <p><em>23 октября 21:30 Райо Вальекано – Эспаньол - 3:0</em></p> <p><em>24 октября 17:00 Сельта – Реал - 1:3 </em></p> <p><em>24 октября 19:15 Гранада – Бетис - 1:1 </em></p> <p><em>24 октября 21:30 Севилья – Хетафе - 5:0 </em></p> <p><em>24 октября 23:05 Малага – Депортиво - 2:0 </em></p> <p><em>25 октября 14:00 Леванте – Реал Сосьедад - 0:4</em></p> <p><em>25 октября 18:00 Лас-Пальмас – Вильярреал </em></p> <p><em>25 октября 20:15 Барселона – Эйбар </em></p> <p><em>25 октября 22:30 Атлетико – Валенсия </em></p> <p><em>26 октября 22:30 Атлетик – Спортинг </em></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445613014_20150930_gaf_u08_049.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p>В предыдущем туре в матче лидеров чемпионата Испании встречались «Сельта» и «Вильярреал». В неожиданном противостоянии победу одержала «Сельта». Снова отличился Нолито, которого слухи продолжают неизменно возвращать в «Барселону». Этот парень знает, что такое матчи против «Реала». Для него они принципиальны всегда. Мадридской команде в этот момент тоже нужна победа. Лишние три очка в копилке при прочих равных с «Барселоной» позволят «Реалу» рассчитывать на что-то весомое в конце сезона. «Барса», к слову, свой матч с «Сельтой» разгромно проиграла. Саму «Сельту» вряд ли стоит рассматривать в качестве фаворита чемпионата на длинной дистанции. Скорее всего, это просто синдром хорошей подготовки к сезону, а первый же спад отбросит команду далеко назад. Посмотрим, сможет ли «Сельта» опровергнуть наши предположения.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Италия</strong></span></p> <p><em>24 октября 16:00 Эмполи – Дженоа - 2:0 </em></p> <p><em>24 октября 19:00 Карпи – Болонья - 1:2 </em></p> <p><em>24 октября 21:45 Палермо – Интер - 1:1 </em></p> <p><em>25 октября 14:30 Сампдория – Верона </em></p> <p><em>25 октября 17:00 Удинезе – Фрозиноне </em></p> <p><em>25 октября 17:00 Ювентус – Аталанта </em></p> <p><em>25 октября 17:00 Милан – Сассуоло </em></p> <p><em>25 октября 20:00 Фиорентина – Рома </em></p> <p><em>25 октября 20:00 Лацио – Торино </em></p> <p><em>25 октября 22:45 Кьево – Наполи </em></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445613127_20151021_gaf_u56_592.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p>Расписание матчей итальянского уик-энда выглядит по-настоящему удивительным. В воскресенье нас ожидает сразу две игры, к которым будет приковано огромное зрительское внимание. Испытывающий большие проблемы «Милан» попытается справиться с набравшим ход «Сассуоло». Летняя революция с привлечением серьезных денежных средств в «Милане» не удалась, поэтому терпение Сильвио Берлускони начинает постепенно истощаться. Кресло под Синишей Михайловичем качается все сильнее, а ближайшая встреча с «Сассуоло» станет одной из определяющих в вопросе увольнения. Футболисты «Сассуоло» же в нынешнем сезоне всерьез вознамерились прыгнуть выше головы и показать не только хорошую игру, но и приличный турнирный результат.</p> <p>Выделяется на общем фоне встреча «Фиорентины» и «Ромы». Проиграв в предыдущем туре «Наполи», «фиалки» вплотную подпустили к себе конкурентов. В числе основных оппонентов команды как раз и находится «Рома». Римляне выдали настоящий спектакль в Лиге чемпионов, сыграв с «Байером» со счетом 4:4. Веселое течение той игры обнажило в составе «Ромы» сразу несколько проблем. Особенно плохо выглядит оборона команды. Защитник Рюдигер пока никак не впишется в оборонительное построение, а Войцех Щенсны своих партнеров почти не выручает. Тем интереснее будет посмотреть, как слабостями оппонента сможет воспользоваться «Фиорентина», в составе которой много креативных игроков.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Франция </strong></span></p> <p><em>23 октября 19:30 Кан – Нант - 0:2</em></p> <p><em>23 октября 21:30 Лион – Тулуза - 3:0</em></p> <p><em>24 октября 18:00 Лорьян – Ренн - 1:1 </em></p> <p><em>24 октября 21:00 Анжер – Генгам - 0:0 </em></p> <p><em>24 октября 21:00 Аяччо – Ницца - 3:1 </em></p> <p><em>24 октября 21:00 Монпелье – Бастия - 2:0 </em></p> <p><em>25 октября 16:00 Реймс – Монако </em></p> <p><em>25 октября 19:00 Бордо – Труа </em></p> <p><em>25 октября 19:00 Лилль – Марсель</em></p> <p><em>25 октября 23:00 ПСЖ – Сент-Этьен </em></p> <p><em><img alt="" src="/images/upload/1445613205_20150422_zaf_p34_441.jpg" style="width: 720px; height: 477px;" /></em></p> <p>Большие проблемы испытывают еще недавние лидеры французского чемпионата. «Монако», лишившись летом доброй половины ключевых футболистов, потерял свое лицо. Теперь у команды совершенно нет надежности в обороне, а голкиперу Субашичу приходится вступать в игру раза в три чаще, чем это происходило в прошлом сезоне. В матче с «Реймсом» коллективу Жардима придется изрядно попотеть, чтобы достичь победного результата.</p> <p>В похожей ситуации находится и «Марсель». Проигрыши на всех фронтах, включая Лигу Европы, не могут сделать хорошую рекламу для команды Мичела. У «Марселя», кстати, состав вполне боевой, но почему-то эти футболисты никак не могут выйти на свой максимум. Только к форварду Батшуаи претензии минимальные. Этого парня такими темпами заберут из Франции уже зимой. Поэтому очки «Марселю» желательно набирать уже сейчас. И даже в матче с крепким «Лиллем» шансы на победу у подопечных Мичела вполне себе весомые.</p>